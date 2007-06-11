کاهش سخنرانی ها رویکرد جدید معاونت پرورشی در سال تحصیلی آینده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ظهر امروز در همایش مربیان و کارشناسان حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان خواستار ارتباط بیشتر مربیان تربیتی با دانش آموزان شد.

سید باقر پیشنمازی بمباران دانش ‌آموزان مدارس را با تعلیمات نادرست دینی از آسیب های معاونت پرورشی عنوان و خاطرنشان کرد : در این خصوص مربیان تعلیمات دینی که عناصر جدا نشدنی از تعلیمات اسلامی هستند باید وارد عمل شوند .

پیشنمازی تاکید کرد : نباید به اسم اسلام و مسائل عقیدتی دانش آموزان را از دین بیزار کرد.

وی با اشاره به وظایف مربیان تربیتی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری را وسیله ای برای ارتباطات بیشتر با دانش آموزان عنوان کرد.

معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این همایش از فعالیت 241 مربی تربیت بدنی، 435 مربی پرورشی و 75 مربی بهداشت در مدارس استان خبر داد.

حسن رستمی به نیاز 160 مربی بهداشت در استان سمنان اشاره کرد و وضعیت تعداد مربیان بهداشت را در استان نا مناسب عنوان کرد.

وی سرانه فضاهای تربیت بدنی استان را به ازای هر دانش آموز را 60 سانتی متر عنوان کرد و افزود : 12 سانتی متر از این فضاها را سرپوشیده و 48 سانتی متر آن را فضای روباز تشکیل می دهد.

رستمی از وجود 222 نماز خانه در فضاهای تربیتی اشاره کرد و افزود : علاوه بر روحانیون این نماز خانه ها 385 پیش نماز غیر روحانی در استان سمنان فعالیت می کنند.

به گفته وی 18 کانون فرهنگی و تربیتی در استان سمنان فعال است که از این میان تنها دو کانون استاندارد است .