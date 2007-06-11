۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۳۶

کودک شیرازی برنده جایزه اول مسابقه نقاشی یونان شد

کودک چهارساله شیرازی جایزه اول سومین مسابقه نقاشی دوسالانه کودکان یونان اکسنتی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد مسابقه اکسنتی در شهری به همین نام در شمال یونان برگزار می‌شود و در سومین دوره آن بیش از 130 هزار اثر نقاشی از 125 کشور حضور داشتند. در این دوره سه کودک دیگر ایرانی نیز دیپلم افتخار به دست آوردند.

ماهان روشنی کودک چهارساله شیرازی جایزه اول (نشان افتخار) و دیپلم افتخار، فهیمه اصغر صالحی 9 ساله و فاطمه محمدحسین‌زاده 11 ساله هر دو عضو مرکز شماره 29 کانون تهران و ملیکا ربیعی دختر 9 ساله تهرانی نیز دیپلم افتخار را کسب کردند. مسابقه اکسنتی یونان با موضوع آزاد برگزار شد و از ایران هفت کودک در آن شرکت کرده بودند.

