شرایط روحی بازیکنان مسجدسلیمان بد است/ بخاطر هواداران آمدیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار چهارشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار با پارس جنوبی از بازیکنان نفت مسجدسلیمان به علت بازی کردن در بازی فردا تقدیر کرد و افزود: بازیکنان تیم قصد داشتند به علت دریافت نکردن مطالبات خود در تمرینات و بازی فردا حضور پیدا نکنند اما به احترام هواداران و تیم‌های در حال سقوط از تصمیم خود منصرف شدند.

وی با بیان اینکه دوست ندارم تیم پارس جنوبی جم سقوط کند، گفت: تیم حریف برای زنده ماندن تلاشش دوچندان می‌کند و بازیکنانم باید روح فوتبال جوانمردانه را زنده کنند و برای کسب پیروزی به میدان بروند.

وی در پایان برای نفت مسجدسلیمان در سال‌های آینده آرزوی موفقیت کرد و گفت: سعی می‌کنیم با خاطره خوب لیگ را به پایان برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی تیم‌های نفت مسجدسلیمان و پارس جنوبی جم از هفته سی‌ام و پایانی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه پنج شنبه در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار می‌شود.

تیم نفت مسجدسلیمان هم اکنون با ۳۵ امتیاز در مکان نهم جدول رده‌بندی قرار دارد.