هیچ هیئتی در ایام محرم تعطیل نمی شود/ فعالیت در حسینیه مجازی

حجت الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط پیش رو در عصر کرونا بیان کرد: اگرچه یک سال برای این ایام چشم انتظار بوده‌ایم اما شرایط حاکم بر دنیا اقتضا می‌کند تمام بخش‌ها تغییراتی را در سبک زندگی و برنامه‌ها ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه سلامت جامعه فوق تمام برنامه‌ها است، اظهار کرد: در برنامه‌های محرم سال جاری، هیئت‌ها در فضاهای ثابت و ساکن به عزاداری خواهند پرداخت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات رهبری پیرامون تبعیت از دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا بیان کرد: از عزاداران خواستاریم با توجه به فرمان رهبری در رعایت هر چه بیشتر نکات بهداشتی اهتمام داشته باشند.

وی با بیان اینکه زمان مراسم‌های عزا حداکثر دو ساعت خواهد بود، افزود: در سال جاری دسته روی هیئت‌های مذهبی را نخواهیم داشت و استفاده از طبل و سنج ممنوع است.

نظارت مستمر بر فعالیت هیئت‌های عزاداری

حجت الاسلام رضایی با تاکید بر استفاده مستمر از ماسک در مراسم‌ها بیان کرد: امید است بتوانیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی عزاداری‌هایی پر شور و از روی شعور داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: بهداشت، نیروهای نظامی و انتظامی و ناظران ستاد کرونا همواره بر فعالیت هیئت‌های مذهبی نظارت خواهند داشت.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه هیچ هیئتی در ایام محرم تعطیل نمی‌شود، گفت: نذورات به سمت کمک‌های مومنانه سوق داده شده و حسینه مجازی هم در هیئت‌ها فعالیت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هیئت‌ها نباید روضه‌ها را تعطیل کنند، افزود: حضور مردم در محافل روضه خوانی در فضای مسقف مشروط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بلامانع است.

حجت الاسلام رضایی بیان کرد: هر فرد در هر کجای استان قرار دارد، در همانجا برای عرض ارادت به ساحت مقدس امام حسین (ع) اقدام کند و از سفر به روستاها و نقاط داخل و خارج شهری پرهیز شود.