بخش زایمان تجهیز می شود/ارائه مناسب خدمات رفاهی به مادر و نوزاد

افشین احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر بخش زایمان بیمارستان تامین اجتماعی با بهترین امکانات به مادران و نوزادان تازه به دنیا آمده خدمات رفاهی را ارائه می‌دهد و هیچ کمبودی در این بخش نداریم.

وی افزود: در کنار این بخش در یک فضای کاملاً جداگانه مکانی نیز برای شیردهی به نوزادان تعبیه شده که به دنبال تجهیز این فضا به امکانات رفاهی بیشتر هستیم.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی سنندج ادامه داد: در تمامی بخش‌های بیمارستان تمامی اتاق‌ها یک، دو و در مواقع نیاز و ضروری حداکثر سه تخته هستند و در بخش زایمان سعی می‌شود در هر اتاق حداکثر یک مادر و نوزاد نگهداری شوند تا در معرض بیماری و آلودگی قرار نگیرند و تنها در مواقع خاصی که کمبود تخت داشته باشیم نهایتاً در هر اتاق دو بیمار را نگهداری می‌کنیم.

احمدی یادآور شد: در برخی مواقع ممکن است یک روز پس از زایمان، مادر نوزاد از بیمارستان ترخیص شود اما نوزاد به هر دلیلی در بخش نوزادان بستری شود و به همین منظور برای شیردادن به نوزاد فضایی نیاز است تا از ورود و خروج افراد متفرقه به بخش نوزادان جلوگیری شود.

وی بیان کرد: به همین منظور در هنگام مراجعه مادر برای شیر دادن به نوزاد، مادر به اتاق شیردهی هدایت می‌شود و نوزاد وی به آن محل برده می‌شود.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی سنندج گفت: برای این کار در یک فضای حدوداً ۶۰ متری تعدادی تخت بیمارستانی قرار داده شده است و مادران به نوزادان خود شیر می هند.

احمدی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع توانستیم اعتباراتی را جذب کنیم تا این فضا را با امکانات رفاهی خاصی تجهیز کنیم و با استفاده از پارتیشن بندی اتاق، مبله کردن، تهیه تلویزیون، یخچال و دیگر امکانات، فضای لازم برای حضور و استراحت مادر نوزاد در این محل را فراهم کنیم تا هر چند ساعت یک بار مجبور به رفتن به منزل و برگشتن برای شیر دادن مجدد به نوزاد نباشد.

وی افزود: کار تجهیز این فضا از هفته آینده آغاز می‌شود و در آینده نزدیک بخش زایمان بیمارستان تامین اجتماعی سنندج به یکی از استاندارترین بخش‌های این بیمارستان تبدیل می‌شود.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی با اشاره به آمادگی مدیریت و سایر بخش‌های بیمارستان در راستای پاسخگویی به انتظارات بیماران و همراهان آنها، افزود: ما به صورت مستمر با نظارت‌های دقیق روند خدمت رسان به بیماران را رصد کرده و تمامی ارباب رجوع نیز می‌توانند هر گونه گلایه خود را با بخش‌های مختلف بیمارستان در میان بگذارند.