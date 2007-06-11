مسئولان طرح های دریا باید آرامش گردشگران را فراهم نمایند

به گزارش خبرنگار مهر ، ابوطالب شفقت عصر امروز در جلسه کمیته بررسی طرح های دریا در حضور مسئولین طرح های دریای استان در محل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود : سرزمینی در طول 338 کیلومتر نوار ساحلی نباید بدون باشد و باید مجریان طرح های ساحلی دریا در کنار فراهم آوردن زمینه های گردشگری در طول نوار ساحلی برای گردشگران ، زمینه های امنیت جانی گردشگران را فراهم کنیم.

استاندار مازندران تصریح کرد : دریا باید برای ما ثروت تولید کند و نباید سبب مزاحمت مردم شود زیرت ساحل دریا برای استفاده مردم است و آزادسازی سواحل نیز در همین راستا صورت گرفته است .

شفقت با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر آزاد سازی سواحل دریای خزر تاکید کرد : ساماندهی سواحل دریای مازندران باید تا آغاز طرح های دریا در سال 87 باید به اتمام برسد.

استاندار مازندران خاطر نشان کرد : سازمان های متولی گردشگری و دستگاه های فرهنگی استان باید با برگزاری جشنواره های مختلف در سواحل دریا و تورهای ساحلی زمینه جلب و جذب گردشگر را در سواحل فراهم کند.

وی ضمن اظهار تاسف از افزایش تعداد غریق دریا طی سال گذشته از مسئولان طرح های دریا خواست تا با اجرای منظم طرح های دریا در سواحل مانع از ایجاد غریق شوند.

شفقت تاکید کرد : ساحل دریا برای امور تفریحی و توریستی است و شهرداران حق مالکیت دریا را ندارند زیرا سازمان گردشگری متولی اجرای طرح های دریا است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران طی سخنانی گفت : مسئولان طرح سالم سازی سواحل دریا مشخض شدند.

رحمت عباس نژاد افزود : 46 طرح عمومی و 25 طرح خصوصی در سواحل دریای مازندران اجرا می شود و اماکن امن و مناسب برای استفاده کنندگان دریا نیز تعبیه خواهد شد .

وی خاطر نشان کر د: 550 ناجی غریق در طول طرح های سالم سازی دریای مازندران امسال ساماندهی شده تا مانع از حوادث احتمالی غریق در سواحل شوند .

مدرکل ذفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری مازندران نیز گفت : مجریان طرح های ساماندهی سواحل دریا باید نقاط کور سواحل را دپو کنند تا افرادی که قصد شناکردن در سواحل را دارند غرق نشوند.

عبدالوحید فیاضی تاکید کرد: هلال احمر باید اعتبارات قابل توجه ای برای پرداخت حقوق ناجیان غریق تخصیص دهند تا رغبت بیشتری در این افراد برای فعالیت هایشان ایجاد شود.