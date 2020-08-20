آئین اختتامیه جایزه ملی شعر جم برگزار شد

دبیر جایزه ملی شعر جم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند اجرایی جایزه ملی شعر جم از اواسط سال ۹۸ آغاز شده بود و قرار بود اختتامیه آن در اسفندماه ۹۸ و همزمان با دهمین نکوداشت روز جم برگزار شود.

مجید اجرایی خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه به علت شیوع کرونا در کشور به تعویق افتاد و نهایتاً با توجه به تداوم وضعیت کرونایی کشور، اختتامیه این جایزه به صورت مجازی برگزار شد.

وی افزود: جایزه ملی شعر جم در ۱۳ بخش برگزار شد که این بخش‌ها شامل شعر موزون (کتاب منتشر شده، کتاب منتشر نشده و شعرهای غیر مجموعه‌ای)، شعر آزاد (کتاب منتشر شده، کتاب منتشر نشده و شعرهای غیر مجموعه‌ای)، نقد شعر (کتاب منتشر شده و آثار منتشر شده در مطبوعات) و بخش ویژه جم (کتاب شعر منتشر شده، کتاب شعر منتشر نشده، شعرهای غیر مجموعه‌ای، کتاب پژوهشی منتشر شده و کتاب پژوهشی منتشر نشده) است.

دبیر جایزه ملی شعر جم بیان کرد: طی مدت ۵۰ روز مهلت ثبت نام، بیش از ۳ هزار اثر از ۷۰۰ شاعر به دبیرخانه رسید که در مرحله اول ۱۱۰ نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند.

وی ادامه داد: کمیته‌های مختلف در زمینه‌های علمی، اجرایی، تبلیغات و اطلاع رسانی، پشتیبانی و دبیرخانه زیر نظر دبیر جایزه ملی شعر جم طی مدت یک سال، اجرای این جایزه ملی را برعهده داشتند.

اجرایی گفت: جایزه ملی شعر جم از ویژه برنامه‌های دهمین نکوداشت روز جم بود که با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر جم و مدیریت دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم برگزار شد.

به دلیل شرایط کرونایی کشور، آئین اختتامیه جایزه ملی شعر جم به صورت مجازی برگزار شد و برترین‌های این جایزه از سوی هیئت داوران معرفی شدند.

در این ویژه برنامه مجازی، مجید اجرایی دبیر این جایزه، گزارشی از روند برگزاری جایزه و اهداف آن ارائه کرد.

پخش سخنان رئیس شورای شهر جم، پخش موسیقی و تیزرهای جایزه ملی شعر جم، رونمایی از ویژه نامه جایزه و همچنین کتاب مجموعه شعرهای سه دوره جایزه از دیگر بخش‌های ویژه برنامه جایزه ملی شعر جم بود.

در پایان بیانیه هیئت داوران قرائت و رتبه‌های برتر جایزه در بخش‌های ۱۳ گانه با رأی هیأت داوران به شرح زیر معرفی شدند.

بخش موزون

اشعار غیرمجموعه‌ای (تک اثر) نفر اول: فاطمه صادقی، نفر دوم: ریحانه رسول‌زاده، نفر سوم مشترک: حسن بهرامی، محمد رهام

کتاب منتشر نشده

نفر اول: سید محمدرضا طباطبایی، نفر دوم: سعید مبشر، نفر سوم: حمیدرضا ظرافت

کتاب منتشر شده

نفر اول: مهدی محمدتقی (ایستگاه بعد، میدان آزادی)، نفر دوم: زینب چوقادی (جزیره لیلی)، نفر سوم مشترک: محمد رهام (دریاچه را دریاچه می‌فهمد)، جواد کاظمینی (پارانویا)

بخش آزاد

اشعار غیرمجموعه‌ای (تک اثر) نفر اول: محمدرضا قمی اویلی، نفر دوم: ملیحه‌السادات قاضی، نفر سوم: محمد رهام

کتاب منتشر نشده

نفر اول: نیلوفر شاطری، نفر دوم: باربد دری، نفر سوم: احمد تمیمی

کتاب منتشر شده

نفر اول: معصومه داوودآبادی (ای عبارت دیوانه)، نفر دوم مشترک: ارسلان جوانبخت (قسمتی که دیده نمی‌شود)، حمیدرضا شکارسری (شکل‌های گور)، نفر سوم: سعید سروش راد (به انضمام نادری)

بخش نقد ادبی (شعر)

نقد ادبی منتشر شده در مطبوعات نفر اول: سید مسعود هاشمی کاسوایی (بررسی تأثیرات سلیم تهرانی بر صائب تبریزی)، نفر دوم: مجید کوهکن (انتقام از روزها)، نفر سوم: حمیدرضا شکارسری (سایه روشن‌های سایه)

کتاب نقد ادبی منتشر شده

نفر اول: حمیدرضا شکارسری (استمرار تازگی)، نفر دوم: مصطفی مبارکی (دو بیتی سروده‌های بومی ایران)، نفر سوم: حسین خلفی (سنت و نوآوری در غزل دهه ۶۰)

بخش ویژه جم

اشعار غیر مجموعه‌ای (تک اثر): سید ابوالفضل شهبازی

کتاب ادبی منتشر شده: غلامرضا مظفری (رقص باران)

مجموعه شعر منتشر نشده: حسین پروند (منم بهانه تنهایی شما)

کتاب پژوهشی منتشر نشده: محمدکاظم حسنی پور (دایره المعارف استان بوشهر)

کتاب پژوهشی منتشر شده: فیاض شجاعی و کاظم پرهیزکار (فرهنگ و آداب و رسوم شهرستان جم)