۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۱۷

داد و ستد 81 میلیارد ریال کالا در بورس فلزات تهران

امروز در بورس فلزات تهران، جمعا 12 هزار و 440 تن انواع فولاد، آلومینیوم و روی به ارزش 81 میلیارد و 667 میلیون و 370 هزار ریال داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تالار این بورس در روز دوشنبه شاهد جمعا 14 هزار و 240 تن عرضه و در مقابل 12 هزار و 980 تن تقاضا برای محصولات فوق الذکر بود.

امروز در گروه فولاد، در 5 رینگ معاملاتی جداگانه مقدار 12 هزار و 400 تن انواع محصولات فولادی به ارزش 80 میلیارد و 345 میلیون و 370 هزار ریال به صورت سلف معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 68/99 و 38/98 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات آلومینیومی نیز در یک رینگ معاملاتی مقدار 20 تن شمش خالص 1000p، به ارزش 562 میلیون ریال به صورت نقدی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 16/0 و 69/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین، در جلسه معاملاتی روز دوشنبه در گروه محصولات روی نیز در یک رینگ معاملاتی مقدار 20 تن شمش روی به ارزش 760 میلیون ریال به صورت نقدی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 16/0 و 93/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات مس و کنسانتره نیز هیچگونه عرضه‌ای صورت نگرفته است.

