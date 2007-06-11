استفاده گسترده از کیفر زندان برخلاف سیاست کیفری اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان گفت: در بحث حبس زدایی از قوانین و مقررات موجود کار زیادی انجام نشده و امید است برگزاری این همایش بین المللی برکات فراوانی برای نظام قضایی اسلامی داشته باشد و سیاست ها و دیدگاههای صحیح کیفری اسلامی در مسائل زندان و حبس به خوبی تبیین و ارائه شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود بیش از حد مجازات زندان در قوانین کیفری کشور اظهار داشت: امروز، قوانین راجع به اعمال حبس و زندان در کشور ما از خود کشورهایی که موسس زندان و حبس بوده اند بیشتر شده است به نحوی که در مواردی مانند مهریه که جرم هم نیست مجازات حبس مقرر شده و یا در خصوص تصادفات رانندگی که بیشتر آنها خطای محض است مجازات زندان تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ همیشه حکومت های طاغوتی و قلدران و فراعنه از ابزار حبس استفاده می کردند تصریح کرد: امروز نیز شاهد هستیم که اکثر قدرت های زورگو و جبار از حبس به عنوان ابزار مقاصد خود استفاده می کنند . به عنوان مثال دولت آمریکا که بیشترین تعداد زندانیان را دارد و مخفی ترین زندانها را تاسیس کرده و به بهانه مسائل امنیتی هر رفتاری را که می خواهد ، نسبت به زندانیان اعمال می کند؛ در حالی که در زمان حیات پیامبر اکرم(ص) و صدر اسلام زندان به این صورت وجود نداشته و جزو سیاست های کیفری اسلام نبوده است.

آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر نظر مقام معظم رهبری در خصوص عدم ضرورت اعمال مجازات زندان در برخی موارد به خصوص در مسائل مالی گفت: علیرغم برخی مخالفت ها از سوی کسانی که سیاست کیفری اسلام را نمی دانند، قوه قضاییه مصرانه سیاست حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان را دنبال نموده و می کند، هر چند آمار زندانیان در حد قابل قبولی کاهش یافته اما استمرار این روند یک ضرورت است و نیازمند کار و تلاش بیشتری از نظر تبیین مبانی فقهی و حقوقی است.

رئیس قوه قضاییه با اشار به نظر مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح ریشه ای این مسئله گفت: نظر مقام معظم رهبری در خصوص حبس زدایی، اصلاح قوانین جاری است نه روش های دیگری که موجب تزلزل در احکام و آراء صادره از سوی محاکم شود.

وی با اشاره به مقدمات برگزاری همایش اتحادیه قوای قضاییه کشورهای اسلامی، نشست روسای قوای قضاییه کشورهای اسلامی را در سال جاری بسیار با اهمیت خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که می توان سایر کشورهای اسلامی را حول محور مسائل قضایی و حقوق بشر اسلامی متحد ساخته و گرد آورد.

آیت الله هاشمی شاهرودی ، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: قوه قضاییه برنامه ها و اقدامات لازم را به منظور حمایت از سرمایه گذاری سالم و ایجاد امنیت به عمل آورده و در همین راستا ساختارهای لازم جهت اجرای وظیفه نظارتی و مراقبتی از طریق ایجاد شورای عالی نظارتی را فراهم نموده است . امیدواریم این شورای نظارتی بتواند به نحو موثری به وظائف محوله به منظور تحقق اهداف اصل 44 عمل کند.