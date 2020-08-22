مرتضی بختیاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی مددجویان حوزه فرهنگی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در مجموع چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در کل کشور قائله کمیته امداد هستند، ابراز داشت: در بین این افراد ۳۷۵ هزار دانشآموز، ۸۱ هزار دانشجو و چهار هزار طلبه تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
وی ضمن بیان اینکه استعدادهای بسیار خوبی در بین این افراد محصل تحت پوشش وجود دارد، افزود: بسیاری از این افراد در مسابقات ورزشی، قرآنی و فرهنگی در کشور حائز کسب مقام شدند که این موارد نشان میدهد پیوست فرهنگی زمینه کارهای کمیته امداد وجود دارد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بابیان اینکه برای به نتیجه رسیدن در هر اقدامی باید پیوست فرهنگی آن لحاظ شده باشد، ابراز داشت: بر اساس همین مأموریت ذاتی، کمیته امداد میکوشد تا جامعه هدف خود را توانمند کند چراکه ایجاد درامد با ثبات با رعایت تکریم و حرمتگذاری در صدر کمیته امداد است.
بختیاری بابیان اینکه به غیر از دو قشر سالمندان و بیماران صعبالعلاج، کمیته امداد میکوشد تا مابقی افراد را به لحاظ درآمدزایی متکیبهخود و توانمند سازد، تصریح کرد: طی بازدیدهای به عملآمده از خانوادههای مددجویان روز گذشته در گرمسار و سمنان دو خانوار تحت پوشش در این دو شهرستان توانسته بودند با راهاندازی اشتغال خانگی برای خود درامد پایدار ایجاد کنند.
وی افزود: وجود شش هزار دانشآموز و دانشجوی نخبه تحت پوشش در کشور میطلبد تا فضا به سمتی حرکت کند تا این افراد بتوانند استعدادهای نهفته خود را بروز دهند لذا برگزاری دورهای نمایشگاه توانمندی مددجویان در حوزه فرهنگی به این شکل میتواند به معرفی این ظرفیتها و همچنین جذب سرمایهگذاران منتهی شود.
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