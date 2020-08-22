حجت الاسلام علیرضا جوانشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عزاداری امسال طبق آئین نامه و پروتکل‌های اجرای مراسم محرم و صفر مصوب ستاد ملی کرونا برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیشابور با اشاره به ضوابط و مقررات اجرای مراسمات عزاداری در شهرستان نیشابور بیان کرد: مراسم عزاداری امسال صرفاً در اماکن و فضاهای باز با رعایت فاصله اجتماعی حداقل از هر طرف دو متر بین افراد شرکت کننده برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده مستمر از ماسک در طول برگزاری مراسم الزامی است و همچنین استفاده از طبل و سنج و… در مراسم عزاداری ممنوع است و برای زنجیر زنی هم فقط باید از زنجیر شخصی استفاده شود و در حین اجرای مراسم پذیرایی ممنوع است.

حجت الاسلام جوانشیری با بیان اینکه امسال دسته روی و جابجایی هیئت‌ها ممنوع است، اظهار کرد: از همین رو مراسم شاخصی همچون تعزیه خوانی فدیشه و علم گردانی شهرستان نیز امسال برگزار نمی‌شود.

وی در رابطه با توزیع نذورات در سطح شهرستان گفت: نذورات باید به صورت بسته‌های معیشتی توزیع شود و در نذورات خاص که نذر شرعی محسوب می‌شود باید زیر نظر و با مجوز دانشکده علوم پزشکی پخت و درب منازل در ظرف‌های یک بار مصرف توزیع شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیشابور بیان کرد: برگزاری هر نوع ایستگاه صلواتی و خیمه و موکب اعم از توزیع خوراک یا وسایل بهداشتی که باعث تجمع و صف شود ممنوع است.

وی اظهار کرد: مسئول اجرای پروتکل‌های محرم ۹۹ در نیشابور، سازمان تبلیغات اسلامی است و ادارات و نهادهایی مثل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان موظف اند فضاهای باز مدارس و ورزشگاه‌ها را در اختیار هیئات عزاداری متقاضی قرار دهند.

حجت الاسلام جوانشیری ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی به صورت دو شیفت از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۹ شب در خدمت هیئات مذهبی که هنوز موفق به اخذ مجوز نشده‌اند، خواهد بود و ضمناً برای نظارت بر حسن اجرای ضوابط بهداشتی، کمیته‌های نظارت در سطح سه شهرستان نیشابور، فیروزه و زبرخان و مراکز بخش و روستاها از فردا فعال خواهند شد.