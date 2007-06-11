۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۱۶

اخبار کوتاه هنری

جمعی از مدیران مراکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر یکشنبه 20 خرداد با مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش‌های هنری وزارت ارشاد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی در این جلسه از برگزاری جشنواره ملی هنر معنوی مولوی در سال جاری با مشارکت مراکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر خبر داد.

ـ نمایشگاه آثار سفالین منیژه آرمین با عنوان "افسانه خاک" شنبه 26 خرداد ساعت 17 تا 20 در نگارخانه کمال الدین بهزاد افتتاح می شود. این نمایشگاه تا 31 خرداد ساعت 10 تا 20 برپا خواهد بود.

ـ نمایشگاه نقاشی فریدون آو با نام "چهار عنصر مقدس 2" پنجشنبه 17 خرداد ساعت 16 تا 20 در نگارخانه سیحون افتتاح شد. این نمایشگاه تا 30 خرداد هر روز ساعت 10 تا 18 برپاست.

