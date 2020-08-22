به گزارش خبرنگار مهر، شیوع گسترده ویروس کرونا از بهمن ماه گذشته زندگی مردم دنیا را تحت تأثیر قرار داد و ورزش نیز از این موضوع در امان نماند. کاراته هم جزئی از آن بود که تأثیر زیادی از کرونا گرفت تا بعد از رقابتهای کاراته وان اتریش (بهمن ماه ۱۳۹۸)، تورنمنت‌های رسمی WKF بخصوص آنها که در مسیر کسب سهمیه قرار داشتند، یکی بعد از دیگری لغو و به زمان دیگری موکول شود.

در زمانی که هنوز رقابتهای المپیک به سال آینده میلادی موکول نشده بود، لیست نفراتی که از طریق سیستم رنکنیگ کسب سهمیه کرده بودند به صورت رسمی اعلام شد. همین موضوع باعث شد کاراته کاهایی که در کورس کسب سهمیه امیدوار به حضور در کاراته وان مراکش و از همه مهمتر چشم به نتایج رقابتهای قهرمانی اروپا داتشند، این تصمیم فدراسیون جهانی را اوج بدشانسی خود دانسته و از لغو ادامه رقابتهای کسب سهمیه ناراحت شدند.

کرونا المپیک را یکسال به تعویق انداخت تا برنامه رقابتهای انتخابی المپیک با تصمیم هیأت اجرایی فدراسیون جهانی، دوباره به مدار اجرا بازگردد. تصمیمی که خیلی از کاراته کاهای دنیا بخصوص آنها که جایگاه مناسبی نزدیک به کسب سهمیه در رنکینگ داشتند را خوشحال کرد و انگیزه‌ای مضاعف داد تا تمرینات خود را یکبار دیگر با جدیت آغاز کنند. این یعنی آنکه هنوز شانس کسب سهمیه وجود دارد و آنها می‌توانند این مسیر را همچنان پیگیری کنند.

در این بین باید یکبار دیگر شاهد رقابت جذاب، دیدنی و البته دوستانه دو سنگین با افتخار کاراته کشورمان باشیم. ذبیح الله پورشیب و سجاد گنج زاده که تا بعد از مسابقات اتریش در تلاش برای کسب سهمیه در اوزان خود بودند، حالا یکبار دیگر باید تلاش کنند. در شرایط فعلی این دو طبق رنکینگ فدراسیون جهانی سهمیه دارند، ولی طبق قانون یکی از آنها می‌تواند از پلکان هواپیما بالا رفته و راهی توکیو شود.

سنگین وزن‌های پرافتخار کشورمان تنها می‌توانند اواخر فروردین ماه در رویداد کاراته وان مراکش شرکت کنند و نتایج هر کدام از این دو خیلی اهمیت دارد که کدام یک به سهمیه المپیک خواهند رسید. اما بعد از تاتامی مراکش، باید منتظر نتایج مسابقات قهرمانی اروپا در گوتنبرگ سوئد باشند، مسابقاتی که تأثیر مستقیم در جابجایی نفرات برتر رنکنیگ وزن ۷۵+ المپیکی دارد. اینکه «ایگور آکتاش» ترکیه‌ای و «جانتان هورنه» آلمانی چه نتیجه‌ای در گوتنبرگ کسب می‌کنند، برای هر دو نماینده کشورمان می‌تواند خیلی اهمیت داشته باشد.

در چنین شرایطی فدراسیون کاراته اعلام کرده که از هر دو کاراته کا تا پایان پروسه کسب سهمیه حمایت می‌کند. تصمیمی منطقی و البته در بهترین زمان ممکن که می‌تواند برای پورشیب و گنج زاده خیلی اهمیت داشته باشد تا با قوت قلب و البته بدون دغدغه تنها تمرین کنند و فقط به فکر آماده سازی برای مسابقات پیش رو باشند.

هر کدام از این دو که راهی توکیو شود، ایران یک شانس مسلم کسب مدال با ارزش المپیک را خواهد داشت، امیدواریم هر کدام که شایسته‌تر است از میدان سخت انتخابی المپیک بلیط سفر به توکیو را برای خود رزرو کند.