یوونتوس و میلان به دنبال جذب بازیکن پیشین چلسی

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن سابق چلسی اعلام کرده قصد دارد به حضور خود در رقابت های فوتبال فرانسه پایان دهد. مطبوعات فرانسه گزارش داده اند تیم یووه پیش از این برای به خدمت گرفتن این بازیکن پیشنهاد خود را ارائه کرده است.

این درحالی است که روزنامه پرتغالی " آ بولا" گزارش داده تیم میلان هم خواهان به خدمت گرفتن تیاگو است.

ژان میشل اولاس رییس باشگاه لیون گفت: یوونتوس برای به خدمت گرفتن کریس و تیاگو به ما پیشنهاد داده است. من هم به آنها گفته ام این بازیکنان 15 میلیون پوند می ارزد.

تیاگو پس از یک فصل حضور در استمفوردبریج به تیم لیون پیوست و این تیم فرانسوی را در کسب دو قهرمانی پی درپی یاری کرد.