65 هزار تن گندم در هرمزگان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندر عباس ، احمد ناطق عصر روز گذشته در همایش تجلیل از نخبگان کشاورزی هرمزگان افزود : در سال زراعی گذشته به همت کشاورزان استان 59 هزار تن محصول گندم تولید شده که در سال جاری اندکی بیشتر تولید گندم داشته ایم این در حالی است که هرمزگان نهمین سال خشکسالی خود را پشت سر می گذارد .

وی با اشاره به 158 هزار هکتار زمینهای کشاورزی استان هرمزگان تاکید کرد : با بهره گیری مناسب و استفاده از روش های مدرن بتوان میزان محصول تولیدی کشور را افزایش داد .

ناطق در ادامه ضمن سپاس از تمامی سختکوشان عرصه تولیدات کشاورزی استان خطاب به آنان خاطرنشان کرد : سرمایه های ارزشمند ایران اسلامی حضور مردان و زنان غیوری است که در جای جای این سرزمین به تولید و آبادانی مشغولند و باید به دستان پر مهر آنان بوسه زد .

در این همایش به 15 تولید کننده برتر و صادر کننده نمونه کشوری لوح تقدیر اهدا شد .هرمزگان اولین تولید کننده انبه ، خرما و لیموی کشور و از تولید کنندگان برتر مرکبات ایران است .