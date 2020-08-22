کتاب «درآمدی بر مبانی حدیثی بیانیه گام دوم انقلاب» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درآمدی بر مبانی حدیثی گام دوم انقلاب» آخرین اثر حجت الاسلام «محمدحسین مدبر»، امام جمعه جهرم بوده که اخیراً چاپ شده به صورت مجازی رونمایی شد.

حجت الاسلام محمدحسین مدبر در این مراسم رونمایی این مراسم اظهار داشت: محتوای این کتاب، مبانی حدیثی بیانیه گام دوم انقلاب بوده و گفتمان سازی محتوای این بیانیه از اهداف انتشار این کتاب بوده است.

وی افزود: ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، پیروزی انقلاب اسلامی، آغازگر عصر جدید عالم، شعارهای جهانی، فطری، درخشان و همیشه زنده انقلاب اسلامی، دفاع ابدی از نظریه انقلاب اسلامی، ارتقا شگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم، با اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی و ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران از جمله عناوین و موضوعات این کتاب است.

امام جمعه جهرم بیان کرد: یکی از برکات کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده اوایل آن این بود که فرصتی شد تا بتوانیم مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر کار کردن بر روی بیانیه گام دوم انقلاب را دنبال کنیم که این کتاب نوشته شد.

مدبر گفت: در این کتاب مستندات قرآنی و روایی این بیانیه ذکر شده تا اهمیت این بیانیه بسیار مهم بیشتر حس شود.

لازم به ذکر است این کتاب در ۷۰ صفحه و به همت امور فرهنگی و تدوین آثار دفتر امام جمعه جهرم چاپ و منتشر شده است و کتاب «درآمدی بر مبانی حدیثی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» توسط نشر مصلی در شمارگان یک هزار نسخه به بازار کتاب عرضه شده است.