۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۳۰

مرحله بازبینی جشنواره تئاتر عروسکی آغاز شد

بازبینی نمایش‌های دهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان از امروز 21 خرداد آغاز شده و تا جمعه آینده ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان اعلام کرد شیوا مسعودی، بنفشه بدیعی، زهره بهروزی‌نیا، کیانوش امیری و یدالله وفاداری بازبینان دهمین جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان هستند که تا 25 خرداد به بازبینی 64 نمایش می‌پردازند.

این آثار از دانشگاههای سوره، هنر، پیام نور، الزهراء (س)، علم و صنعت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد تهران و دانشگاههای همدان، تنکابن، تبریز، بوشهر، ساری، قائم شهر، شاهرود و اردبیل هستند. نمایش‌های دانشگاههای تهران به صورت اجرای زنده و آثار شهرستانی در قالب فیلم و با حضور کارگردان بازبینی می‌شود.

دهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان ایران آذرماه به میزبانی دانشگاه هنر در تهران برگزار می‌شود.

