مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برد استقلال مقابل شاهین بوشهر در هفته پایانی لیگ برتر، گفت: در نیمه اول شاهد یک بازی ضعیف از استقلال بودیم. نبود کریمی در میانه میدان کاملاً به چشم می آمد. کسی نبود توپ ها را برای مهاجمان مهیا کند، میانه زمین را در اختیار بگیرد و برای مهاجمان بازی سازی کند و همین موضوع باعث شد تا استقلال در نیمه اول سردرگم باشد. به همین خاطر شاهین بوشهر از این شرایط استفاده کرد و یک گل هم زد اما در نیمه دوم و با تغییراتی که در تیم صورت گرفت، استقلال توانست به یک پیروزی خوب برسد.

پیشکسوت باشگاه استقلال با انتقاد از نبود دو دروازه بان با کیفیت بالا در استقلال گفت: متأسفانه این روزها حسین حسینی تنهاست. او می داند تحت هر شرایطی فیکس بازی خواهد کرد. نبود یک دروازه بان شش دانگ در کنار حسینی باعث شده تا او انگیزه های خود را از دست بدهد. برای چندمین بار شاهد گل خوردن های پیاپی این گُلر از راه دور بودیم و این نشان می دهد او شرایط خاص گذشته را ندارد. بنابراین چه مجیدی بماند و یا سرمربی دیگری جایگزین او شود، باید یک دروازه بان خوب کنار حسینی باشد تا هر دو یک رقابت تنگاتنگ برای قرار گرفتن درون دروازه داشته باشند. مطمئناً اگر این روند بخواهد فصل آینده هم ادامه پیدا کند، استقلال گل های بدتری را دریافت خواهد کرد.

یکه در خصوص بازی روز چهارشنبه استقلال برابر پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی گفت: هر دو تیم با پیروزی هایی که در هفته پایانی لیگ به دست آوردند، آماده این بازی شده اند. این دیدار تساوی نخواهد داشت و همین مسئله بر جذابیت های بازی خواهد افزود. هر دو تیم نیاز به بُرد دارند، اگر چه پرسپولیس در لیگ به قهرمانی دست پیدا کرده اما می خواهد با قهرمانی در جام حذفی هم رکورد خود را بهتر کند. استقلال هم که چندین سال است دستش از قهرمانی در لیگ برتر کوتاه شده، می خواهد با پیروزی برابر پرسپولیس و رسیدن به فینال جام حذفی، قهرمان شده تا بتواند دل هوادارانش را شاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها ناراحتی که در این دربی وجود دارد نبود تماشاگران خواهد بود. حضور آنها می توانست شور و شعف خاصی به بازی بدهد اما حالا باید یک دربی را بدون تماشاگر تجربه کنیم. فکر می کنم این موضوع برای بازیکنان دو تیم هم بد نخواهد بود، زیرا از فشار همیشگی که تماشاگران به وجود می آوردند، خلاص شده اند.