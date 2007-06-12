اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی موسسه امام خمینی اعلام شد

مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی موسسه امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : بیش از یک هزار و پانصد نفر در آزمون ورودی مقطع کارشناسی این موسسه شرکت کردند که اسامی 344 نفر از طلاب خواهر و برادر پذیرفته شده در آزمون کتبی دوره های حضوری و غیر حضوری روز گذشته اعلام و از این افراد برای مصاحبه علمی دعوت شده است.

حجت الاسلام منطقی افزود : این مصاحبه های علمی از نیمه دوم تیر ماه آغاز شده و نتایج نهایی نیز در نیمه اول شهریور اعلام خواهد شد.

12 رشته حضوری ادیان ، اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسی، حقوق، روان شناسی، علوم تربیتی، علوم قرآنی، علوم سیاسی، فلسفه، کلام و مدیریت و 5 رشته غیرحضوری تاریخ، علوم تربیتی، علوم قرآنی، فلسفه و کلام در مقطع کارشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برای طلاب حوزه های علمیه ارائه می شود.