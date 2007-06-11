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۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۰۰

یورگن هابرماس:

رورتی تسلط استادانه بر فلسفه اروپایی داشت

رورتی تسلط استادانه بر فلسفه اروپایی داشت

یورگن هابرماس فیلسوف مطرح آلمانی تصریح کرد: رورتی جزو نادر فیلسوفان امریکایی بود که به فلسفه اروپایی تسلط استادانه‌ای دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یورگــن هابرماس در مطلبی که در شماره امروز روزنامه‌ "زودد‌ویچه تســایتونگ" به یاد رورتی نوشته، این جمله را از خود او نقل می‌کند که : «به همان بیماری‌ای گرفتارم که دریدا را کشت.» او به شوخی افزوده است که به این بیماری کسانی دچار می‌شوند که زیاد هایدگر بخوانند.

هابرماس می نویسد: او هایدگر زیاد خوانده بود و نه فقط هایدگر. او جزو نادر فیلسوفان آمریکایی‌ای بود که به فلسفه‌ی اروپایی تسلط استادانه‌ای داشت. رورتی در تماس دایم با فیلسوفان آلمانی بود. بحثهای او با کارل-اتو آپل، یورگن هابرماس و دیگران در جهان فلسفه شهرت دارند.

به نظر هابرماس منش رورتی ترکیب شگفت‌انگیزی از یک استاد فاضل فلسفه و آدمی بود اهل تساهل، که این حکمت را سرلوحهی ذهن خود قرار داده بود که همبستگی و همیاری مهمتر از اصول خشک هستند. او همه چیز را برای زندگی می‌خواست و با بنیادگرایی "زندگی برای اصول" بشدت مخالف بود.

کد مطلب 500453

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