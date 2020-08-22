آزمون سراسری در ۱۰ حوزه امتحانی در قزوین برگزار شد

محمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون سراسری در ۱۰ حوزه امتحانی اصلی در قزوین در مدت ۴ روز برگزار می‌شود که ۸ هزار و ۴۴ نفر مرد و ۱۲ و ۶۰ نفر زن در این آزمون شرکت کرده اند.

مولوی افزود: برای برگزاری این آزمون مهم همه تمهیدات لازم بهداشتی اندیشیده شده و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی از هر گونه احتمال آلودگی پیشگیری کردیم.

وی افزود: توزیع ماسک و مواد ضد عفونی در بدو ورود داوطلبان انجام شده و توصیه‌های بهداشتی هم صورت گرفته و با رعایت فاصله صندلی‌ها این آزمون در امنیت بهداشتی کامل برگزار شده است.

مولوی تصریح کرد: برای رفع نقص کارت آزمون، ۴ حوزه جمشید کاشانی در آبیک، دانشگاه آزاد بوئین زهرا و البرز و دانشگاه البرز در نظر گرفته شده و در تمامی حوزه‌های امتحانی استان نیز از ساعت ۸ تا ۱۸ مستقر بوده و خدمت رسانی می‌کنند و باجه رفع نقص کارت آزمون در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) هم مستقر شده است.

وی گفت: داوطلبان قبل از ورود به حوزه امتحانی تب سنجی می‌شوند و قبل از ورود به سالن‌ها نیز وسایل ضدعفونی کننده در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان تأکید کرد: استفاده از ماسک فیلتر دار در حوزه‌های امتحانی ممنوع است و برای همه داوطلبان آزمون سراسری ماسک در نظر گرفته شده است.

مولوی افزود: تمامی پنجره‌های حوزه‌های امتحانی برای تهویه هوا باز می‌شود و در هنگام ورود و خروج داوطلبان تاکید داشتیم که خانواده‌ها در مقابل درب ورودی دانشگاه و حوزه‌های امتحانی تجمع نکنند اما متأسفانه در این زمینه شاهد بی توجهی برخی از والدین بودیم.

وی تصریح کرد: در هر حوزه آزمون، یک ناظر از سازمان سنجش، یک ناظر از دانشگاه علوم پزشکی، یک ناظر از سازمان بازرسی و یک ناظر هم از مرکز بهداشت از ابتدا تا پایان آزمون حضور دارند و اگر موردی مشاهده کنند، تذکر می‌دهند تا برطرف شود.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان قزوین اظهار داشت: به دلیل رعایت بهداشت و پیشگیری از هر گونه آلودگی، ثبت اثر انگشت در کنکور امسال حذف شده و از داوطلبان درخواست شده به غیر از کارت شناسایی، شناسنامه، مداد، پاک کن، تراش و ماسک، وسیله اضافی دیگری همراه نداشته باشند.

وی افزود: پذیرایی از داوطلبان کنکور به صورت سلف سرویس صورت می‌گیرد و از آوردن تغذیه و آب معدنی در جلسه کنکور جلوگیری نمی‌شود.

مولوی اظهار امیدواری کرد آخرینت روز کنکور نیز با همراهی داوطلبان و خانواده‌ها بخوبی و با آرامش و امنیت بهداشتی برگزار شود.

به گفته جانشین ستاد کرونای استان قزوین خوشبختانه با اقدامات انجام شده در سه روز گذشته در تب سنجی ها هیچ مورد مشکوک از بیماری کرونا مشاهده نشده است.