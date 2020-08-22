آسیب های بها دادن به استرس/اضطراب های مزمن چگونه شکل می گیرند

مریم ناظریان مشاور و روانشناس، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استرس در زندگی تا حدی عادی و فراگیر شده که امروزه برخی از والدین و اساتید برای آموزش و پیشرفت از استرس دادن به عنوان ابزار تربیتی استفاده میکنند و حتی استرس داشتن دانش آموزان و دانشجویان را یک ارزش و نشانه مسئولیت پذیری قلمداد میکنند.
وی تصریح کرد: اگر دانش آموز و یا دانشجویی استرس امتحان و کنکور نداشته باشد اطرافیان این خونسردی و آرامش را نشانه تنبلی و یا بی تفاوتی به آینده تعبیر میکنند و یا اگر افراد شاغل بدون هیجان و استرس در محل کار فعالیت کنند، سایرین آنها را بی مسئولیت، ناکارآمد و بی تفاوت به شمار میآورند. در حالی که استرس ارزش نیست و این امر باید فرهنگ سازی شود.
ناظریان ادامه داد: جامعهای که به استرس داشتن افراد ارزش میدهد آن را مطلوب و نشانه مسئولیت پذیری میداند و نگرانیهای دائمی را نشانه دغدغه مندی و آینده نگری قلمداد میکند بی شک تعارضات بین فردی از خانواده تا اجتماع در آن شدت خواهد یافت.
وی گفت: به طور کلی همه افراد رویدادهای استرس آفرین را میشناسند و اینکه هر رویداد تا چه اندازه میتواند استرس وارد کند. بنابراین نمیتوان به سادگی رویدادها را از لحاظ استرس زا بودن با هم مقایسه کرد، ابتدا باید بدانیم که در مورد چه کسی و با چه فرهنگ و جنسیتی حرف می زنیم، به عبارتی بخش مهمی از استرس به تحلیلهای ذهنی و ارزیابی ما باز می گردد.
ناظریان تاکید کرد: متناسب با برآورد افراد از شدت فشارهای محیطی و منابعی که در دسترس دارند سطح متفاوتی از استرس تجربه میشود. در واقع بخش اعظمی از استرسهای فردی بدون پیش زمینه نیست، بلکه فشار روانی موجود در زندگی به تدریج آن استرس را ایجاد میکند و ما هم پس از مدتی استرس را به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی خود میپذیریم.
وی با بیان اینکه استرس و اضطراب ریشه همه مشکلات روحی و روانی است، افزود: افسردگی، وسواس و اغلب اختلالات شخصیتی نشأت گرفته از استرسهای مکرر است که بیشتر آنها دلیل قانع کنندهای ندارد.
ناظریان با اشاره به اینکه زندگی مدرن باعث شده استرسهای لحظهای تبدیل به اضطرابهای مزمن شود، افزود: استرس لحظهای ممکن است در شرایط مختلف برای افراد اتفاق بیافتد. در واقع استرس لحظهای واکنش فوری بدن به یک وضعیت جدید و چالش برانگیز است، در حالی که فرد برای مدت طولانی در شرایط استرسزا قرار گیرد، دچار اضطراب مزمن میشود. این گونه استرسهای طولانی مدت میتوانند تأثیر منفی بر سلامتی فرد بگذارد.
این روانشناس تاکید کرد: بسیاری از افراد به دلایل سردرد و مشکلات گوارشی به پزشک مراجعه میکنند در حالی که دلیل بیشتر این بیماریها استرس و اضطراب است. در واقع بسیاری از مشکلات جسمانی نظیر دلدرد، حالت تهوع، سرگیجه، تپش قلب و فشار خون تنها بخشی از عوارض استرس است.
وی یادآور شد: زندگی مدرن امروزی به دلیل پیچیده بودن اتفاقاتش اضطرابآور است، انسان دیگر نه در دنیای واقعی بلکه در حیات مجازی نیز دچار پیچیدگی و سردرگمی میشود، و این دو دنیای واقعی و مجازی اغلب با ابهام و نگرانی توأم است. به طور کلی میتوان گفت شتاب و سرعت دنیای مدرن از یک سو و روابط پیچیده در دو دنیای متفاوت از سوی دیگر میتواند استرس افراد را بالاتر ببرد.
ناظریان خاطرنشان کرد: جامعه باید در خصوص ایجاد شرایط کاهش استرس آموزش ببیند و توانمندسازی مقابله با اضطراب و نگرانی نیز بسیار حائز اهمیت است، در همین راستا افزایش مهارتهای زندگی یکی از راههای مؤثر در کاهش این اضطرابهای روزمره است.
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