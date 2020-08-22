خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: با آغاز شیوع کرونا در کشور و تعیین محدودیتها برای برخی از مشاغل از جمله رستورانها و کافهها همچون عمده کشورهای درگیر این ویروس، افراد فعال در این کسب و کارها با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شدند.
دولتهای مختلف برای حل این بحران در مرحله نخست به تعیین بستههای خلاقانه ای حمایتی روی آوردند و در مراحل بعدی و گشایش پلکانی مشاغل با توجه به پروتکلهای موجود سازمان جهانی بهداشت که در آن به عدم تجمع در مکانهای سربسته تاکید دارد، برای حمایت از صنوف استفاده از پیاده روها را در دستور کار قرار دادهاند، سید علی مفاخریان مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأیید این روش و با اشاره به ارائه طرحی به شورای شهر تحت عنوان طرح ساماندهی اصناف در پیاده روها (ساپ) گفت: این طرح که برای استفاده مؤثر از پیادهروها مطرح شده است، میتواند به نوعی به این رسته از مشاغل کمک کند.
وی در ادامه اظهار داشت: لایحه ساماندهی پیادهروها به ۱۰ گروه شغلی با رعایت ضوابط تعیینشده اجازه بهرهبرداری از پیادهروها را میدهد که از جمله اصناف هدف این طرح، صنایع غذایی، کافهها و رستورانها هستند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران با تاکید بر اینکه استفاده این اصناف از محیط پیاده روها نیازمند بررسی حقوقی است و به همین دلیل جنبههای مختلف کار در این شرکت و شورای شهر در حال رسیدگی است و مطالعات تدقیق و عملیاتی آن در حال انجام است، گفت: در حال حاضر بخشی از پیادهروهای شهر تهران در تصرف واحدهای صنفی قرار گرفته که بدون رعایت هیچ ضابطهای از آن بهرهبرداری و حقوق شهروندان را تضییع میکنند.
وی در ادامه با بیان اینکه نحوه استفاده از پیادهروها در حوزه اختیارات شهرداری تهران قرار دارد و این دستگاه با نظارت شورای شهر مجاز به تعیین تکلیف نسبت به وضعیت محورهای پیادهرو است، ابراز داشت: در عین حال برای ما حق تقدم در پیاده روها عابرین، ویلچررانان و کالسکهها هستند و اگر فضای مضاعفی در پیاده روها به جز اهداف اصلی آن وجود داشته باشد، این طرح میتواند به سرزندگی محیطهای شهری کمک کند.
مفاخریان با اشاره به اینکه واحدهای کتابفروشی و گلفروشی و صنایعدستی هم از جمله اصناف مشمول این طرح هستند گفت: این طرح میتواند علاوه بر ایجاد انتفاع صنوف مختلف به سرزندگی شهری هم کمک شایانی کند.
وی افزود: اصنافی که حال حاضر هم از محیطهای پیاده روها استفاده میکنند، اگر طبق ضوابط در حال تدوین مشمول این طرح بشوند میتوانند با تأمین سازوکارهای لازم همچون تأمین روشنایی و حریم از این فضاها استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران درباره روند بهرهبرداری از ظرفیت پیادهروها برای کسبه نیز گفت: واحدهای صنفی متقاضی، باید درخواست خود را برای بهرهبرداری از این طرح به کمیته اجرایی ارائه کنند تا در کمیته اجرایی که متشکل از شهردار منطقه، شرکتهای ساماندهی صنایع و مشاغل و شرکت شهربان و حریم بان و معاونت امور شهری در مناطق است و مسئولیت اجرایی امور را دارد، پس از تقاضا، از محل مورد نظر بازدید کرده و با توجه به پروانه کسب مورد نظر تصمیمگیری کنند.
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