به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه "آخرین آواز" را با نام اولیه "آخرین آواز سندباد" فرهاد توحیدی بر اساس طرحی از کاظم بلوچی نوشته و فیلم داستان زندگی شهید محمد قصیر جوان مبارز فلسطینی را روایت می کند. تمامی صحنه های این فیلم در کشورهای عربی تصویربرداری شده و احتمالا هفته دفاع مقدس از تلویزیون پخش خواهد شد.

درین حمزه، میشل غانم، منا کریم، دارین حمزه، آنتونی بالابان، رزی الخولی، سعد حمدان، قصان حیدر، کمال ابوالشقرا، علی شقیر و امین عبدالطیف در "آخرین آواز" ایفای نقش می کنند. حسن کریمی تصویربردار، حسین بشاش صدابردار، سعید ملکان طراح چهره پردازی، رحمت عبدالله زاده و علی ابوزیه مجریان طرح و مدیران تولید ایران و لبنان و وحید کیانی زاده روابط عمومی فیلم هستند.



فیلم تلویزیونی "آخرین آواز" به تهیه‌کنندگی روح الله برادری محصول گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیماست که با مشارکت گروه بسیج صدا و سیما ساخته می شود. معیریان کارگردانی فیلم‌های سینمایی "کما"، "شارلاتان" و "چپ دست " را در کارنامه دارد و تاکنون تعدادی از مجموعه های تلویزیونی را تدوین کرده که "شب دهم" و "ملاصدرا" جزو این آثار هستند.