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۲۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۴۶

تدوین "آخرین آواز" به پایان می‌رسد

تدوین "آخرین آواز" به پایان می‌رسد

آرش معیریان از مدتی قبل تدوین تازه‌ترین فیلم تلویزیونی خود به نام "آخرین آواز" را آغاز کرده و این مرحله را هفته آینده به پایان می‌رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه "آخرین آواز" را با نام اولیه "آخرین آواز سندباد" فرهاد توحیدی بر اساس طرحی از کاظم بلوچی نوشته و فیلم داستان زندگی شهید محمد قصیر جوان مبارز فلسطینی را روایت می کند. تمامی صحنه های این فیلم در کشورهای عربی تصویربرداری شده و احتمالا هفته دفاع مقدس از تلویزیون پخش خواهد شد.

درین حمزه، میشل غانم، منا کریم، دارین حمزه، آنتونی بالابان، رزی الخولی، سعد حمدان، قصان حیدر، کمال ابوالشقرا، علی شقیر و امین عبدالطیف در "آخرین آواز" ایفای نقش می کنند. حسن کریمی تصویربردار، حسین بشاش صدابردار، سعید ملکان طراح چهره پردازی، رحمت عبدالله زاده و علی ابوزیه مجریان طرح و مدیران تولید ایران و لبنان و وحید کیانی زاده روابط عمومی فیلم هستند.

فیلم تلویزیونی "آخرین آواز" به تهیه‌کنندگی روح الله برادری محصول گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیماست که با مشارکت گروه بسیج صدا و سیما ساخته می شود. معیریان کارگردانی فیلم‌های سینمایی "کما"، "شارلاتان" و "چپ دست " را در کارنامه دارد و تاکنون تعدادی از مجموعه های تلویزیونی را تدوین کرده که "شب دهم" و "ملاصدرا" جزو این آثار هستند.

کد مطلب 500460

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