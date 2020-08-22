منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارخانه کنتور سازی واقع در شهر صنعتی البرز یکی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان است در چند سال اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سو مدیریت، با بحران مواجه شد، تولید متوقف شد و هم پرداخت حقوق کارگران عقب افتاد.

وی اضافه کرد: این کارخانه که زمانی از واحدهای منحصر به فرد و یکی از کارخانه‌های بزرگ و مهم تولید کنتور برق در کشور محسوب می‌شد در ادامه روند تولید به دلایل مختلف نتوانست محصول کیفی و مورد توجه و نیاز بازار را تولید کند و دچار بحران شد.

حبیبی گفت: در دو سال اخیر با حمایت استانداری و دستگاه قضائی و پیگیری‌هایی که صورت گرفت تلاش کردیم تا به درخواست کارگران در پرداخت مطالبات و نیز بازگشت واحد به چرخه تولید و بازاریابی برای فروش محصول و تعیین تکلیف مدیریت آن تصمیم گیری شود که در این راستا جلسات متعددی در استان و کشور برگزار شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اظهار داشت: این کارخانه فعالیت خود را با ظرفیت تولید پایین ادامه داد تا بتواند حداقل حقوق کارگران خود را پرداخت کند اما با افزایش هزینه‌های اولیه تولید و مواد اولیه و مطالبات کارگران از ابتدای سال جاری تولید خود را متوقف کرد و قادر به ادامه فعالیت نشد.

وی بیان کرد: از آنجا که مدیران شرکت در بازداشت هستند موضوع نحوه فعالیت این واحد در جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد و چندین راهکار و سناریو برای حل مشکل و ادامه تولید آن مورد بررسی قرار گرفت.

حبیبی اظهار داشت: واگذاری مدیریت شرکت به کمیته موضوع قانون حمایت از صنایع یکی از راهکارها بود که تاکنون امکان تأمین منابع مالی آن فراهم نشده است.

وی اضافه کرد: با توجه به مطالبات زیاد بانک‌ها، امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق و گاز و سایر دستگاه‌ها، امکان ادامه فعالیت واحد تولیدی میسر نبود که در نهایت تصمیم گرفته شد تا این واحد تا تعیین تکلیف نهایی تعطیل شده و کارگران به بیمه بیکاری معرفی شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: البته همچنان پیگیر راهکاری اساسی برای فعالیت مجدد این شرکت از طرق قانونی هستیم و امیدواریم با جذب سرمایه گذار جدید و یا مدیریت دولتی و با استفاده از قانون حمایت از صنایع بتوانیم با حمایت استانداری و دستگاه قضائی به یک تصمیم اساسی و نهایی برسیم.

وی گفت: در صورت اتخاذ راهکار نهایی، موضوع جذب کارگران با سابقه شرکت در چرخه تولید در اولویت خواهد بود و در این میان با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق فروش بخشی از سهام شرکت مطالبات حقوق دو تا سه ماهه کارگران در هفته جاری پرداخت شود.

حبیبی اضافه کرد: تلاش خواهیم کرد بقیه مطالبات کارگران هم بزودی پرداخت شود تا در مسیر حل بحران این واحد به نتیجه نهایی برسیم.

وی اظهار داشت: مقرری بیمه بیکاری کارگران معرفی شده به اداره کار و تأمین اجتماعی از شهریور ماه برقرار شده و پرداخت خواهد شد.