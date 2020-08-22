هوای گلستان بارانی می شود

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکر: بر اساس الگوهای پیش یابی از امروز (شنبه) با شمالی شدن جریانات تا روز دوشنبه به تدریج شاهد وزش باد نسبتاً شدید، ابرناکی، رگبار و رعد و برق پراکنده و کاهش نسبی دما خواهیم بود.

وی افزود: شرایط بارشی از روز شنبه آغاز و بعدازظهر یکشنبه تا اوایل روز دوشنبه تقویت خواهد شد.

دادشی با بیان اینکه این سامانه روز دوشنبه از سطح استان خارج می شود، گفت: با توجه به بارش‌های شدید نقطه‌ای احتمال آب‌گرفتگی برخی از معابر شهری و بالا آمدن رودخانه‌ها وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گلستان بیان کرد: لذا با توجه به این هشدارها شهروندان از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و تمهیدات لازم را انجام دهند.