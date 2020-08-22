احیای پیام«واقعه کربلا» با سپیدپوشان/مدافعان سلامت مظلومانه رفتند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ امروز یکم شهریور مصادف است با زادروز حکیم «ابو علی سینا» و «روز پزشک»، شاید سال‌های گذشته و دوران قبل از کرونا عظمت این روز آن طور که باید درک نمی‌شد اما هم اکنون در زمانی که کرونا به همه تاریخ چنگ و دندان نشان می‌دهد و هیچ طبقه و قشری برایش تفاوتی ندارد و پزشکان با عزمی راسخ در برابر آن ایستاده‌اند، به خوبی عظمت این روز درک می‌شود.

از ورود بد یمن کرونا به کشور ۶ ماه گذشت، همه تلاش‌ها برای کمرنگ شدن این نحس بدقدم در حال اجراست، قامت سپیدپوشان بی ادعا با وجود خستگی و فرسودگی همچنان استوار است و بی وقفه مرهم بر زخم مبتلایان می‌گذارد.

روزهای پر التهاب کرونایی همه ما را به یاد روز دفاع مقدس می‌اندازد، روزگارانی که عده‌ای جان بر کف گذاشتند و در جبهه‌های حق علیه باطل حاضر شدند و تداعی آن در روزگاری چون امروز که در صحنه جنگ با کرونا مدافعان سلامت سنگ تمام گذاشتند و در خط مقدم جبهه سلامت حضور یافتند و جانانه دفاع کردند، آری این روزها در حافظه تاریخی ثبت خواهد شد، کار آسانی نیست ایستادن و مرهم گذاشتن بر زخم‌های دیگران در حالی که بیم زخمی شدن وجود دارد، این رویه اگر نامش ایثار نباشد قطعاً گذشتن از دنیا و دل بستن و چشم داشتن به ماورای دنیاست که پزشکان این مرز و بوم الهی وار کمر همت بستند و در جبهه سلامت تا به امروز جنگیده‌اند.

صحنه‌های مجاهدت کادر درمان هر گز از خاطرات پاک نخواهد شد

یکی از کسانی است که در اسفند ماه با علائم شدید بروز کرونا به این بیماری مبتلا و برای درمان در یکی از بیمارستان‌های استان تهران بستری شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رسیدگی و وضعیت پزشکان در زمان موج اول کرونا اظهار داشت: وقتی با حال بسیار وخیم به بیمارستان مراجعه کردم و مورد بستری قرار گرفتم دیدم که کادر درمان چه فشار مضاعفی را متحمل هستند و با چه عشق وصف نشدنی خدمت می‌کنند.

فریبا طاهری با بیان اینکه صحنه‌های مجاهدت کادر درمان هر گز از خاطراتش پاک نخواهد شد گفت: از زمانی که از بیمارستان ترخیص شده‌ام به پاس مهربانی و فداکاری‌های مدافعان سلامت با تمام توان سعی در رعایت پروتکل‌ها دارم و به همه نیز توصیه می‌کنم موارد بهداشتی را رعایت کنند تا این عزیزان بتوانند کمی تجدید قوا داشته باشند و کمی از بار آنها کاسته شود.

وضعیت مناسب‌تر کرونایی استان تهران نسبت به شهرستان‌های دیگر مدیون کادر پزشکی است

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رعایت عدالت در ارائه خدمات درمانی به بیماران یکی از ارزشمندی‌های اقدامات پزشکی در استان تهران بود و هیچ بیماری اعم از سالمند یا جوان و یا اتباع سایر کشورها نبود که پشت درهای بیمارستان‌های استان تهران منتظر ارائه خدمت بماند و الحق که پزشکان و کادر درمان و سلامت به بهترین شکل ممکن توانستند خدمات رسانی کنند.

محسنی بندپی با بیان اینکه مشارکت‌های اقتصادی و همکاری با بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقا سلامت جامعه و شاخص‌های سلامت محور داشته باشد اظهار داشت: وضعیت مناسب‌تر استان تهران در خصوص کرونا نسبت به شهرستان‌های دیگر مدیون کادر پزشکی است چرا که با عملکرد مطلوب این عزیزان، وضعیت استان تهران به لحاظ فوت و بستری ناشی از کرونا از میانگین کشوری بهتر است.

کادر درمان در آستانه محرم، پیام واقعه عظیم کربلا را زنده نگه داشته‌اند

دانوش دمیریان، رئیس شبکه بهداشت و درمان بهارستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال روز پزشک روز متفاوتی است، در حالی به استقبال و گرامیداشت این روز می‌رویم که غمگینانه در سوگ بسیاری از مدافعان سلامت که غریبانه از میان ما رفتند، نشسته‌ایم.

دمیریان با بیان اینکه کادر بهداشت و درمان اعم از متخصص، پزشک، پرستار و پرسنل بهداشت در مقابله با بیماری کرونا نشان دادند آنجا که لازم است، عاشقانه جان خود را در طبق اخلاص می‌گذارند و سلامتی و بهبودی بیماران را بر همه چیز حتی سلامتی خود ترجیح می‌دهند گفت: کادر درمان در آستانه این ماه عزیز، پیام واقعه عظیم کربلا «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» را زنده نگه داشته و خواهند داشت.

وی عنوان داشت: اینک در آستانه روز پزشک به احترام تمام جان باختگان کادر درمان، ایستاده و با افتخار کلاه احترام از سر بر می‌داریم و از مردم می‌خواهیم مثل همیشه یاری رسان باشند و وظیفه خطیر خود را همچون همه روزگارانی که نقش ایفا کرده‌اند این بار نیز به خوبی ایفاگر نقش باشند.

مردم حمایت و همدلی با مدافعان سلامت را فراموش نکنند

امیر امینی سرپرست شبکه بهداشت و درمان پیشوا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در آستانه بزرگداشت روز پزشک، بزرگترین پاداش و احترام به کادر درمان رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی است.

وی با اشاره به اینکه در راه مبارزه با کرونا عده زیادی از کادر بهداشتی و درمانی کشور نیز به این ویروس مبتلا شدند و متأسفانه شاهد از دست رفتن نیروهای متخصص و نخبه پزشکی کشور هم بودیم و هستیم، بیان داشت: برخورد جدی با متخلفان و افرادی که عمدی یا سهوی توصیه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و زمینه‌ساز شیوع بیشتر بیماری کرونا می‌شوند ضروری است و اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش بیماری کرونا است و امیدوارم ملت شریف ایران در ایام الله حسینی با کادر درمان همکاری بیشتری داشته باشند تا شاهد خیز جدیدی از بیماری نباشیم که آوار آن بر سر پزشکان خواهد بود.

امینی گفت: شهدای مدافع سلامت باعث افتخار همه ایران هستند، اما قطعاً جایگزین کردن نخبه‌های پزشکی و سرمایه‌های کشور زمان‌بر است و این موضوع خسارتی عظیم به منابع انسانی ما تلقی می‌شود.

کلام آخر اینکه شهدای مدافع سلامت روشنگر راه برای ادامه مسیر ما هستند و درسی که از آنان گرفتیم این بود که برای نجات جامعه باید از همه‌چیز گذشت، آن‌هم با انتخابی آگاهانه، شهدای مدافع سلامت به یاد دادند که پیروزی بر این بیماری فداکاری می‌خواهد اما برای جلوگیری از شیوع این بیماری فداکاری همه آحاد جامعه لازم است، لذا برای پاسداشت و احترام به شهدای مدافع سلامت باید فداکاری کرد و این فداکاری می‌تواند رعایت پروتکل‌های بهداشتی، پرهیز از حضور در تجمعات و عدم برگزاری مراسم‌های جشن و عزا باشد.