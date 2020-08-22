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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۵:۰۸

اتحادیه عرب از آتش بس در لیبی استقبال کرد

اتحادیه عرب از آتش بس در لیبی استقبال کرد

اتحادیه عرب ضمن استقبال از آتش بس سراسری در لیبی، برگزاری انتخابات جدید و ایجاد راهکار سیاسی برای حل مسالمت آمیز بحران این کشور را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه عرب از اعلام آتش بس سراسری در لیبی استقبال کرد.

اتحادیه عرب با استقبال از این آتش‌بس دو طرفه، طرفین درگیر را به برگزاری انتخابات جدید و ایجاد راهکار سیاسی مسالمت‌آمیز دعوت کرد.

گفتنی است که شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی روز جمعه از توقف تمامی عملیات‌های نظامی نیروهای وابسته به خود در سراسر لیبی خبر داد.

بر اساس این گزارش، شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نیروهای وابسته به خود دستور توقف تمام عملیات نظامی در سراسر خاک لیبی را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: در سایه شرایط کنونی کشور و منطقه و همچنین گسترش ویروس کرونا، مسئولیت سیاسی و ملی ما ایجاب می‌کند عملیات نظامی را متوقف کنیم.

بر اساس این بیانیه، تحقق آتش بس نیازمند آن است که مناطق سرت و الجفره تبدیل به مناطق خالی از سلاح شده و نیروهای پلیس از سوی ۲ طرف درگیر در لیبی برای تأمین امنیت آنها اقدام کنند.

در این بیانیه نوشته شده است: هدف نهایی، بیرون راندن نظامیان خارجی از لیبی است. باید انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طی ماه مارس آتی در لیبی برگزار شود.

روز سه شنبه، ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر از بازگشایی بنادر و میادین نفتی در این کشور خبر داد که گمانه زنی‌ها را در خصوص احتمال دستیابی به یک توافق سیاسی در لیبی افزایش داده است.

کد مطلب 5004611

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