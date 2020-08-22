پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان/۳۳ شرکت کنار گذاشته شدند

مهدی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در مجموع ۱۴۶ واحد فناورانه در پارک علم و فناوری مستقر هستند و هرسال این واحدها ارزیابی و شرکت های واقعی را نگه می داریم.

وی افزود: در سال گذشته ۳۳ شرکت از پارک علم و فناوری کنار گذاشته شده و از واحدهای در صف، ارزیابی صورت گرفت و تحت حمایت پارک قرار گرفتند.

غفاری ادامه داد: میزان اشتغالزایی تا قبل از سال ۹۷، تعداد ۸۶ نفر بوده که براساس سامانه رصد این رقم در سال گذشته به ۱۲۶ شغل رسید.

وی گفت: در پنج ماهه ابتدای امسال هم میزان اشتغال به ۱۸۲ شغل رسیده و این آمار با طرح بزرگ اشتغال زایی شهرستان گنبدکاووس (صنایع تبدیل کشاورزی و ابریشم و غیره)، رو به افزایش است.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان بیان کرد: تا قبل از سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون تومان به واحدهای فناور تسهیلات پرداخت شد اما در سال ۹۸ در مجموع ۷۳۴ میلیون تومان وام به این واحدها داده شد.

غفاری با توضیح اینکه این ارقام از منابع داخلی پارک علم و فناوری استان پرداخت شده است، افزود: در سال ۹۹ هم تاکنون ۸۸۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کردیم.

وی اضافه کرد: در حوزه آی تی از لحاظ بارگذاری اپلیکیشن در کافه بازار رتبه دوم بوده و از نظر ارزش ریالی فروش رتبه هشتم هستیم.

غفاری گفت: در پارک مدرک و سن و سال برای ما مهم نیست بلکه ایده و تجاری سازی و نیاز کشور اهمیت دارد.