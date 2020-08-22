وقوع ۸ مورد حادثه در استان سمنان/ ۷ نفر نجات یافتند

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از تاریخ ۲۹ لغایت ۳۱ مردادماه هلال احمر استان سمنان به هشت مورد حادثه در سطح استان امدادرسانی کرده است، ابراز داشت: بیشترین مورد امدادرسانی با شش مورد مربوط به حوادث جادهای و دو مورد مابقی خدمات حضوری را شامل میشود.
وی ضمن بیان اینکه طی مدت مذکور ۱۳ نفر در استان سمنان دچار آسیب شدند، افزود: از این تعداد ۱۰ نفر در حوادث جادهای و سه نفر در خدمات حضوری آسیب دیدند که هلال احمر به همه این افراد امداد رسانی داشته است.
مدیر عامل هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه در مجموع هفت نفر طی این حوادث نجات یافتند، ابراز داشت: بیشترین نجاتیافتگان با چهار نفر در حوادث جادهای بود که خوشبختانه باید گفت حوادث ۴۸ ساعت گذشته در استان سمنان مورد فوتی در برنداشته است.
محمد خانی از اعزام هفت دستگاه آمبولانس به این حوادث در استان خبر داد و گفت: در مجموع طی ۴۸ ساعت گذشته هشت تیم شامل ۲۰ نفر طی حوادث مختلف در استان سمنان امدادرسانی کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشترین حجم آمار حوادث به حوادث جادهای را در بردارد از رانندگان درخواست میشود سرعت مطمئن و قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت و از هر گونه شتاب دررسیدن به مقصد خودداری کنند در صورت نیاز شماره ۱۱۲ آماده پاسخگویی به نیاز و کمک مردمی است.
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