کرونا ضربه مهلکی به بدنه فرهنگ و هنر بوشهر زده است

امید پارساییفر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش زیادی از جوانان و پیشکسوتان استان بوشهر از طریق هنر و فرهنگ ارتزاق میکردند که به دلیل شیوع کرونا خیلی از این افراد بیکار و خانهنشین شدهاند و در انتظار حمایت و کمک مسئولین هستند.
وی با بیان اینکه هنر و فرهنگ جز صنعتهای پرسود هستند و باید به صورت حرفهای با آن برخورد شود تصریح کرد: با توجه به سال جهش تولید برای رونق و جهش فرهنگ و هنر باید مسئولین و مردم به آن یک نگاه ویژهتری داشته باشند.
پارساییفر اضافه کرد: در فعالیتهای هنری استان بوشهر داری ظرفیتهای فراوان در نسل جوان است که باید برای رشد این ظرفیت برنامهریزی منسجمتر و حمایت بیشتری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه برای حمایت از هنرمندان باید به سمت صندوقهای حمایتی هنرمندان برویم تصریح کرد: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی میخواهیم برای تقویت حوزه فرهنگ و هنر استان ردیفهای ملی و استانی در نظر بگیرند.
وی، با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و نقش مهم هنرمندان در این عرصه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کرونا شرایط ویژهای در برپایی مراسم سوگواری سیدوسالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایش در ماه محرم ایجاد کرده است و در این وضعیت توجه ویژهای به شبکههای اجتماعی و فضاهای مجازی شده است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به شروع ماه محرم حسینیه مجازی هنر حوزه هنری بوشهر در ماه محرم راهاندازی میشود.
وی، با اشاره به تولید آثار هنری در جریان برگزاری کنگره سرداران و ۲۱۲۱ شهید استان بوشهر افزود: برگزاری این کنگره زمینه تولید آثار هنری به سمتوسوی ایثار و شهادت سوق داد و آثار فاخری تولید و عرضه شد.
پارساییفر از تدوین نقشه راه فرهنگی و هنری استان بوشهر در جریان برگزاری کنگره سرداران و ۲۱۲۱ شهید استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: هنرمندان در عرصه جامعه در بخشهای مختلف نقشآفرینی میکنند که حمایت از این قشر باید موردتوجه قرار بگیرد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه ویروس کرونا صدماتی به عرصههای گوناگون وارد کرده است ولی چراغ هنر خاموش نمیشود گفت: تولید آثار و فعالیت هنرمندان در مقابله با سختیها و شرایط گوناگون بسیار اثرگذار است.
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