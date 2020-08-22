ارتش رژیم صهیونیستی مواضع حماس را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، منابع فلسطینی اعلام کردند که توپخانه‌های ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز مواضع وابسته به جنبش حماس در نوار غزه را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، مواضع گردان‌های القسام شاخه نظامی جنبش حماس در شهرهای خانیونس و رفح واقع در جنوب نوار غزه هدف حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

بعد از ظهر روز گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که یک راکت از سوی نوارغزه به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین در نزدیکی نوار غزه شلیک شده است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی به تجاوزات خود علیه فلسطینی‌ها و هدف قرار دادن مناطق مختلف در نوار غزه ادامه می‌دهد.