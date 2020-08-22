کاپیتان تیم فوتبال استقلال گلزن ترین مدافع لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین هفته از رقابتهای لیگ برتر توانست میزبانش شاهین بوشهر را مثل بازی رفت با نتیجه ۴ بر یک شکست داده تا با قرار گرفتن در جایگاه دوم کارش را در این فصل به اتمام برساند.

وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان که فصل خوبی را پشت سر گذاشت و بازیهای خوبش را با گل های متعددی که زد تکمیل کرد. وی در بوشهر هم یکی از ۴ گلزن تیمش بود تا سهم زیادی در این پیروزی داشته باشد. گلی که غفوری در بوشهر زد پنجمین گل این فصلش بود تا با این تعداد گل گلزن ترین مدافع فصل فوتبال ایران باشد. محمد دانشگر دیگر مدافع استقلال هم با ۴ گل بعد از غفوری قرار گرفت.

آبی پوشان در این فصل با ۵۵ گل زده بهترین خط حمله را داشتند و شیخ دیاباته مهاجم این تیم هم با ۱۵ گل عنوان آقای گلی فصل را به دست آورد.