نماینده هیات مدیره پرسپولیس در نقل و انتقالات مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از تثبیت قهرمانی خود در لیگ برتر فوتبال اقدام به شروع مذاکره با بازیکنان حاضر در لیست خرید یحیی گل محمدی کرد تا بتواند افراد مدنظر سرمربی این تیم را بلافاصله جذب کرده و از آنها در ادامه بازی های لیگ قهرمانان آسیا استفاده کند.

مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس که افشین پیروانی را به عنوان مسئول نقل و انتقالات تابستانی باشگاه انتخاب کرده بود از علی رغبتی عضو هیات مدیره نیز خواست تا در این کمیته حاضر شده و تصمیمات مدیریتی لازم را برای عقد قرارداد رسمی بگیرد.

رغبتی در حالی نماینده هیات مدیره باشگاه پرسپولیس شده که در هفته گذشته نشست هایی را با مدیر برنامه سه بازیکن مدنظر گل محمدی داشته وتوافقاتی نیز حاصل شده تا هر سه بازیکن بتوانند در هفته جاری با گرفتن رضایتنامه خود با پرسپولیس قرارداد قطعی ببندند.