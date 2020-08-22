به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح شنبه در جلسه ویدئو کنفرانس به مناسبت هفته دولت بابیان اینکه امسال در استان سمنان تعداد پروژههای عمرانی قابل افتتاح طی هفته دولت ۵۷۷ میلیارد تومان است، ابراز داشت: امسال سرمایهگذاری که بیشتر آن بر مبنای استفاده از تسهیلات دولتی بود ۲۸۵ میلیارد تومان را شامل میشود یعنی در مجموع پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری ۸۶۰ میلیارد تومان است.
وی ضمن بیان اینکه پروژههای کلنگ زنی در حوزه عمرانی ۷۰۹ میلیارد تومان و سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد تومان است، افزود: در مجموع پروژههایی که عملیات اجرایی آنها همزمان با هفته دولت شروع میشود ۷۳۹ میلیارد تومان خواهد بود.
استاندار سمنان بابیان اینکه جمعاً پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری که افتتاح و کلنگ زنی میشود یک هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان است، ابراز داشت: این رقم نسبت به سنوات گذشته قبل توجه است.
آشناگر بابیان اینکه روند پروژههای بزرگ کماکان برای استان سمنان در حال انجام است، تصریح کرد: تلاش بر این منوال خواهد بود که پروژههای با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تا آخر امسال به بهرهبرداری برسند امیدواریم این پروژهها گرهای از استان باز کند.
وی افزود: دولت برای حفظ روند توسعه کشور کماکان پروژههای عمرانی در مرحله اجرا را دنبال کرده و ضمن آن پروژههای جدید نیز در استانها شروع کرده است.
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