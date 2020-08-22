به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح شنبه در نشستی با موضوع تشریح پروژههای جهاد سمنان همزمان با هفته دولت به میزبانی این اداره کل در سمنان ضمن بیان اینکه افتتاح ۱۸۱ پروژه عمرانی و تولیدی در بخش کشاورزی استان در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: این تعداد پروژه با اعتبار ۱۱۸ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان آماده افتتاح شده است.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ پروژه عمرانی و ۳۱ پروژه اقتصادی مجموع طرحهای قابل افتتاح جهاد استان سمنان را تشکیل میدهند، افزود: اعتبارات پروژههای عمرانی بخش کشاورزی استان سمنان ۶۳ میلیارد تومان و اعتبارات طرحهای تولیدی و اقتصادی ۵۵ میلیارد تومان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان تاکید کرد: طرحهای قابل افتتاح در سطح استان در بخشهای مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و امور عشایری هستند و ۱۱۰ پروژه از این بین به در حوزه آب و خاک بخش کشاورزی است با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان اختصاص دارد.
میرعماد بیان کرد: ۲۲ پروژه عمرانی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری با صرف اعتبار ۲۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومانی و ۱۸ پروژه نیز در بخش عشایری با ۱.۶ میلیارد تومان بیش برای افتتاح در هفته دولت آماده بهره برداری شده است.
وی با اشاره به اینکه ۳۱ طرح تولیدی بخش کشاورزی در استان سمنان برای هفته دولت آماده بهره برداری شده است افزود: برای تکمیل و بهرهبرداری از این تعداد پروژه ۵۵ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و آورده شخصی سرمایهگذاران هزینه شده است همچنین از این تعداد ۱۲ پروژه در حوزه تولیدات گیاهی، ۱۷ پروژه در بخش تولیدات دامی، و سه پروژه در بخش صنایع تبدیلی است که در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با افتتاح این طرحها برای یک هزار و ۴۲۳ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد میشود همچنین با افتتاح این پروژهها سه هزار و ۳۵ خانوار استان سمنان از تسهیلات و منافع افتتاح آن بهرهمند میشوند.
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