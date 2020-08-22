برنامه این هفته تالارهای نمایشی مجموعه «تئاتر شهر» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر، برنامه این هفته تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در حالی اعلام شد که این مجموعه از روز هفتم تا پایان روز دوازدهم شهریورماه به مناسبت ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی اجرایی نخواهد داشت.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته نمایش «اودیسه ۲۰۲۰» به نویسندگی امین طباطبایی و کارگردانی آرش دادگر که از روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه در تالار چهارسو اجرای خود را آغاز کرده ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان به صحنه می‌رود.

«اودیسه ۲۰۲۰» که آرش دادگر، امین طباطبایی و ندا حبیبی در آن به عنوان بازیگر حضور دارند، یک روایت نمایشی متفاوت درباره جنگ تروا و سازنده اسب چوبی است که «اولیس» شخصیت نمایش پس از ۱۰ سال آوارگی به خانه باز می‌گردد.

در تالار سایه نمایش «فقط چهل روزه بودم» به نویسندگی مسعود هاشمی نژاد و کارگردانی مسعود طیبی که از روز جمعه ۲۴ مرداد ماه اجرای خود را با بازی ایمان میرهاشمی، آرزو صفی‌یاری آغاز کرده است، ساعت ۱۹ به مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان روی صحنه می‌رود.

«فقط چهل روزه بودم» داستان زندگی زنی است که چهل روز با روح همسر نویسنده‌اش که در اثر کرونا فوت کرده است، زندگی می‌کند و حالا نقطه اوج داستان در چهلمین شب رخ می‌دهد.

نمایش «جوادیه (بیست متری)» به نویسندگی کهبد تارج، کارگردانی رضا بهرامی و بازی آرش فلاحت پیشه، آیه کیانپور، امیر عدل پرور، هومن بنایی که از روز ۱۶ مرداد ماه اجرای خود را در تالار قشقایی تئاتر شهر آغاز کرده است، ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان به اجرای خود ادامه می‌دهد.

این اثر نمایشی قصه چهار نفر از بچه محله‌های جوادیه تهران است که در دهه شصت هر کدام زندگی خود را داشته‌اند و در حال حاضر که آنها مرده‌اند به محله خود می‌آیند و روایت خاطرات محله و زندگی خود را در گذشته می‌کنند.