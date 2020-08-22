تولیدات بخش کشاورزی زنجان از نظر کیفیت درکشورجایگاه خوبی دارد

جوادتاراسی در گفتگو با خبرنگارمهر، با بیان اینکه استان زنجان در تولید زیتون رتبه یک کشوری را دارد، گفت: ۳۵ درصد تولید زیتون کشور متعلق به این استان است.

وی با بیان اینکه این استان همچنین در تولید سیب و انار هم رتبه خوبی در کشور دارد، اظهار کرد: در تولید لوبیا هم رتبه سوم کشوری را از آن خود کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان، با بیان اینکه این استان در تولید گندم و زردآلو رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است، گفت: محصولات تولیدی استان از نظر کیفیت در سطح کشور جایگاه خوبی را به خود اختصاص داده است.

تاراسی تاکید کرد: این استان در سال گذشته بیش از سه میلیون تن محصولات کشاورزی در زنجان تولید می‌شود، تاکید کرد: فقط ۴۰ درصد آن در صنایع تبدیلی فرآوری می‌شود.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته بیش از ۶۰ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش شش هزار میلیارد تومان صادر شده است، گفت: ۹۰ هزار بهره بردار در استان زنجان فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان، با بیان اینکه در سال دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصولات و فرآورده‌های کشاورزی دراستان تولید می‌شود، ابراز کرد: این استان در تولید زیتون، انگور، حبوبات، جو سیب زمینی و سیردر کشور سرآمد است.