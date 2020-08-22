شمار مبتلایان به کرونا در امارات از ۶۶ هزار نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت امارات اعلام کرد که موارد جدیدی از ابتلا به کرونا در این کشور به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در امارات به ۶۶ هزار و ۱۹۳ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت امارات همچنین از ثبت چند فوتی دیگر در نتیجه ابتلا به کرونا خبر داد.

طبق اعلام این وزارتخانه، در حال حاضر شمار فوتی‌های ناشی از ابتلا به کرونا در امارات به ۳۷۰ نفر رسیده است.

افزایش روز افزون شمار مبتلایان به کرونا در امارات در حالی است که این کشور در ابتدای شیوع ویروس مذکور تلاش می‌کرد تا آمار مبتلایان خود را پنهان سازد.