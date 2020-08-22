  1. استانها
  2. زنجان
۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۳۳

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان خنک تر می شود

هوای زنجان خنک تر می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از خنک تر شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و از بعد از ظهر وزش باد شدید برخی از مناطق استان را در برمی گیرد.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی از مناطق استان به ۶۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد، اظهار کرد: به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کار ه، درختان فرسوده و تاسیسات شهری تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان از امروز روند کاهشی داشته و هوا خنک‌تر می‌شود.

همتی تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ماهنشان گرم‌ترین و خیرآباد زنجان خنک‌ترین مناطق استان بودند.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: دمای فعلی شهر زنجان ۲۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز خنک‌تر شده است.

کد مطلب 5004699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها