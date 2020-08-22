دستگاه قضا سریعتر به پرونده شهید «حامد ضابط» ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید حامد ضابط در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: این شخص بزرگوار کمتر از شش ماه بود که با مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همکاری می‌کرد و هر ۶ ماه خدمت سراسر جانفشانی و خدمت بود.

وی افزود: شهید ضابط با قاچاقچی شروری درگیر شد که سابقه ۵ مورد زندانی دارد و از محکومان فراری است. نتیجه این درگیری این شد که در اولین شب ماه محرم حدود ساعت ۱۰ این مأمور وظیفه شناس به درجه رفیع شهادت نائل شود.

رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: این قاچاقچی که سابقه دار هم بود و یک عمر جنایت کرده وقتی که راه را بر روی خود تنگ می بیند با جسارت تمام به سمت مأموران با سرعت زیاد می‌آید و چهار نفر از پرسنل حاضر در صحنه را مصدوم می‌کند که یکی از آنها به شهادت می‌رسد.

سردار رحیمی در پایان گفت: هزینه جرم و جرایمی که مجرمان مرتکب می‌شود برابر نیست و مجرمین وقیح شده‌اند از دستگاه قضا انتظار داریم به سرعت به این پرونده رسیدگی کنند و این مجرم را هرچه سریع‌تر به سزای عملش برساند.