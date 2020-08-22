بحران کرونا و کاهش انتظارات از کشتی/ این بلاتکلیفی واقعا مخرب است

به گزارش خبرنگار مهر، رویدادهای کشتی به عنوان یکی از رشته های پربرخورد و خطرناک از نگاه ستاد مقابله با کرونا در ورزش، ماههاست که تعلیق شده و هنوز مشخص نیست گوش شکسته‌های تیم های ملی از چه زمانی باید تمرینات خود را برای حضور در برنامه های داخلی و بین المللی پیش رو استارت بزنند.

البته این بلاتکلیفی و تعطیلی علاوه بر ایجاد خلل در روند تمرین ملی‌پوشان کشتی و افت آمادگی جسمی و روحی آنان، تبعات دیگری هم دارد که در دراز مدت خود را نمایان خواهد کرد.

در همین راستا، علیرضا رضایی نایب قهرمان المپیک و یکی از مربیان باتجربه در رده‌های مختلف ملی کشتی آزاد فعالیت داشته به خبرنگار مهر گفت: بی تردید این تعطیلی طولانی و مبهم به سود کشتی نیست، چراکه بچه ها ما باید بزودی خود را برای رقابتهای جهانی مهیا کنند و سال آینده هم که بازیهای المپیک را پیش رو دارند. در نتیجه هر چه از این زمان باقیمانده به بلاتکلیفی بگذرد به ضرر کشتی و کسب نتیجه در میادین بزرگ است.

وی تصریح کرد: تعطیلی تمرینات ملی پوشان از یکسو و تعطیلی لیگ و نامشخص بودن برگزاری این مسابقات از سوی دیگر به ضرر کشتی گیران و مربیان است، چراکه این جماعت، نه می‌توانند تمرینات منسجم و منظمی داشته باشند و نه امیدی به درآمدزایی از کشتی دارند. لیگ، تنها منبع درآمد کشتی‌گیران و مربیان است و طبیعتاً تعطیلی این مسابقات به معنای تداوم مشکلات مالی و معیشتی این قشر است.

رضایی ادامه داد: از سوی دیگر باید به رکورد حضور کشتی‌گیران نوجوان و جوان در این عرصه و فقدان نیرو در بحث پشتوانه سازی هم اشاره کرده که مطمئناً اگر این بلاتکلیفی و تعطیلی ادامه یابد، نیروهای نوجوان و تازه نفس هم جذب کشتی نمی شوند. در نتیجه در آینده ای نزدیک شاهد خالی ماندن میدان و عدم حضور پتانسیل های ارزشمند به منظور تغییر نسل قهرمانان کشتی خواهیم بود.

نایب قهرمان کشتی المپیک خاطرنشان کرد: با تداوم این وضعیت، دیگر نباید از کشتی گیران در میادین جهانی و المپیک، انتظار کسب افتخار و مدالهای رنگارنگ داشت، چرا که این ورزشکاران فرصتی برای تمرینات مطلوب و سازنده ندارند. به هر حال این شرایط در صورت تداوم برای کشتی و در نهایت ورزش ایران بسیار مخرب است و یکی از پرافتخارترین رشته های المپیکی را متضرر خواهد کرد.

رضایی در پایان گفت: امیدوارم با برنامه هایی که فدراسیون کشتی در نظر دارد و پروتکل های بهداشتی تدوین شده، مجوز آغاز فعالیت های کشتی از سوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش صادر شود تا این بلاتکلیفی و رکود هر چه زودتر به پایان برسد.