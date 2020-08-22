پخش «روزهای لاجوردی» از رادیو «ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، اول شهریورماه سالروز شهادت سید اسدالله لاجوردی دادستان دادگاه انقلاب و رییس سابق زندانهای کشور به دست منافقین است. به همین مناسبت رادیو ایران ویژه برنامه «روزهای لاجوردی» را روی آنتن میبرد.
مستند «روزهای لاجوردی» برشی از زندگی و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شهید لاجوردی است که از گروه تاریخ و دفاع مقدس پخش میشود.
این برنامه به تهیهکنندگی شهاب نادری و اجرای کیوان همتی شنبه اول شهریور بعد از خبر ساعت ۱۷ از رادیو ایران موج FM ردیف ۹۰ مگاهرتز و موج AM ردیف ۵۵۸ کیلوهرتز پخش میشود.
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