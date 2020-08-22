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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۳۶

پخش «روزهای لاجوردی» از رادیو «ایران»

پخش «روزهای لاجوردی» از رادیو «ایران»

برنامه «روزهای لاجوردی» با اشاره به بخش هایی از زندگی شهید لاجوردی از رادیو ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، اول شهریورماه سالروز شهادت سید اسدالله لاجوردی دادستان دادگاه انقلاب و رییس سابق زندان‌های کشور به دست منافقین است. به همین مناسبت رادیو ایران ویژه برنامه «روزهای لاجوردی» را روی آنتن می‌برد.

مستند «روزهای لاجوردی» برشی از زندگی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شهید لاجوردی است که از گروه تاریخ و دفاع مقدس پخش می‌شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی شهاب نادری و اجرای کیوان همتی شنبه اول شهریور بعد از خبر ساعت ۱۷ از رادیو ایران موج FM ردیف ۹۰ مگاهرتز و موج AM ردیف ۵۵۸ کیلوهرتز پخش می‌شود.

کد مطلب 5004715

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