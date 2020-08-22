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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۵۱

پنجره مهر؛

راه اندازی ۷۲ آشپزخانه پخت غذای نذری در گیلان

راه اندازی ۷۲ آشپزخانه پخت غذای نذری در گیلان

رشت- ۷۲ آشپزخانه پخت غذای نذری در قالب طرح «احسان حسینی» برای توزیع غذا در میان مددجویان کمیته امداد در گیلان راه اندازی شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، با شروع ماه محرم و عزاداری سرور سالار شهیدان اجرای طرح «اطعام حسینی» با پخت و توزیع ۵۰۰ هزار پرس غذای گرم در ماه محرم و صفر در گیلان آغاز شد.

گفتنی است در قالب این طرح ۷۲ آشپزخانه پخت غذا راه اندازی شده است.

کد مطلب 5004724

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