راه اندازی ۷۲ آشپزخانه پخت غذای نذری در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع ماه محرم و عزاداری سرور سالار شهیدان اجرای طرح «اطعام حسینی» با پخت و توزیع ۵۰۰ هزار پرس غذای گرم در ماه محرم و صفر در گیلان آغاز شد.

گفتنی است در قالب این طرح ۷۲ آشپزخانه پخت غذا راه اندازی شده است.