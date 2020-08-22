آخرین مهلت ترخیص خودروهای سواری و کالاهای گروه ۴ از گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی در خصوص آخرین وضعیت کالاهای گروه ۴ و خودروهای موجود در بنادر و گمرکات کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه مهلت «اظهار» کالاهای مشمول گروه چهارم کالایی مصوبه مربوطه تاپایان سال ۹۸ بوده است، امکان اظهار کالاهای مورد نظر از محل مصوبه ابلاغی در سال جاری امکان‌پذیر نیست؛ اما با این وجود، مورد اشاره شده از سوی دفتر واردات بخشنامه شده تا در صورت ارائه هر گونه مکاتبه، مدارک، مستندات و ثبت سفارش جهت اظهار کالا، هماهنگی لازم قبل از هرگونه اقدام با آن دفتر به عمل آید.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: اظهار خودروهای سواری نیز در حال حاضر صرفا با رعایت مفاد مصوبه ۲۹ بهمن ۹۸ هیأت وزیران و بررسی دقیق شرایط اعلام شده، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی و رعایت سایر مقررات میسر خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: برای اظهار خودروهای حائز شرایط به گمرک، قفل مربوط به کالای گروه ۴ غیرفعال شده؛ ولی این امر به منزله عدم کنترل مشخصات اظهارنامه گمرکی با مندرجات ثبت سفارش معتبر صادره نیست؛ چرا که پارامترهای اظهارنامه و ثبت سفارش، به صورت سیستمی کنترل می شوند و در صورت وجود هرگونه مغایرت، از اظهار کالا توسط گمرک جلوگیری به عمل می‌آید.

معاون گمرک ایران در ادامه تأکید کرد: باید توجه داشت «ترخیص» کلیه کالاهای تجاری دارای ثبت سفارش معتبر اعم از گروه ۴ و خودرو، منوط به اخذ و ارائه کد رهگیری بانک و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارائه مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم است که این امر به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده است.

ارونقی افزود: مهلت ترخیص بخشی از خودروهای دپو شده و کالاهای گروه چهارم در گمرکات اجرایی کشور - که با توجه به کاهش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها توسط هیئت وزیران تمدید شده بود - در تاریخ ۲۶ شهریورماه سال جاری به اتمام می رسد که لازم است صاحبان کالاهای حائز شرایط در اسرع وقت نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.