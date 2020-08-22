خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: تجمع و برپایی چادرهای مسافرتی در ارتفاعات قله دماوند طی روزهای گذشته و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی، واکنش تند و گلایه‌های اعتراض آمیز قشرهای مختلف مردمی را به همراه داشت.

در فیلم مربوط به حضور حدود سه هزارنفری طبیعت گردان، تورهای کوهنوردی و برخی مسافران که سودای صعود تابستانه در ایام کرونایی به بام ایران را داشتند، در شبکه‌های اجتماعی طی دو روزگذشته بازنشر وسیعی داشته است.

دراین فیلم که از سوی یکی از حاضران در این تور به قصد صعود در ارتفاعات قله دماوند گرفته و در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، سهل انگاری و نادیده گرفتن برخی افراد در قامت کوهنورد، مسافر و دوستدار طبیعت برای صعود به قله دماوند راهی این منطقه شدند، نشان می‌دهد که وظیفه اجتماعی برای رعایت مسائل بهداشتی و عدم صعود در این شرایط چندان اهمیتی ندارد و کوهنوردان بی توجه به وضعیت قرمز در مازندران کار خود را انجام می‌دهند.

در دهه ولایت در نیمه نخست مردادماه نیز حضور حدود ۳ هزارنفری گردشگران و مسافران در ارتفاعات میانی قله دماوند خبر ساز شد.

هیچ مجوزی در دماوند داده نشده است

درهمین حال بخشدار لاریجان شهرستان آمل گفت: به علت وضعیت قرمز و کرونایی شهرستان آمل، تجمع‌ها و حضور چند صدنفری تحت هر شرایطی و برای هرنوع مراسم مطلقاً ممنوع است و هیچ گونه مجوزی نیز داده نشده و نمی‌شود.

یونس حیدری افزود: با هماهنگی‌های انجام شده، به علت اوج گیری بیماری کرونا، هیچ خدماتی از سوی بخشداری و نیز دهیاری روستاهای نزدیک به ارتفاعات دماوند و نیز از سوی نمایندگی‌های ادارات شهرستان دربخش لاریجان داده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه برخی به بهانه‌هایی اقدام به حضور در دامنه دماوند می‌کنند، گفت: بیشتر این افراد در قالب تورهای گردشگری و عمدتاً کوهنوردان هستند که به صورت غیرقانونی برای صعود به قله دماوند می آیند.

بخشدار لاریجان آمل ادامه داد: فدراسیون کوهنوردی هم همکاری خوبی درشرایط حاد کرونایی شهرستان آمل دارد و با وجود شیوع کرونا و وضعیت قرمز، به فدراسیون کوهنوردی نامه زدیم تا از ورود کوهنوردان جلوگیری شود، به همین خاطر هیچ خدماتی به کوهنوردان ارائه نمی‌شود.

حیدری با اشاره به اینکه ایستگاه محیط زیست در پلور، پارکینگ شهر رینه بسته شده و نماینده فدراسیون کوهنوردی در پلور هم از اعزام شدن کوهنوردان برای صعود جلوگیری می‌کند، اضافه کرد: با وجود بسته بودن و ارائه نشدن خدمات اولیه، متأسفانه کوهنوردان از مسیرهای مختلف در دامنه حاضر و چادرهای تجمعی برپا می‌کنند.

وی از کوهنوردان و مسافران درخواست کرد، تا عادی شدن شرایط کرونایی شهرستان آمل از حضور و صعودهای گروهی خودداری کنند.

دردسرهای حضور خودسرانه باعث زحمت برای هلال احمر است

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به حضور چند هزار نفری در تعطیلات در ارتفاعات قله دماوند گلایه کرد و افزود: با وجود تداوم شیوع بالای کرونا و وضعیت قرمز شهرستان آمل درخواست شده تا از تجمع‌های گروهی پرهیز شود، اما متأسفانه همچنان افراد بی توجه به هشدارهای مسئولان شهرستان در قالب گروه‌های چند نفره خانوادگی و یا گردشگری و ورزشی اقدام به کوهپیمایی یا صعودهای تابستانه به قله دماوند می‌کنند.

جمشید نیکزاد افزود: حضور پرتعداد این حجم افراد علاوه بر ترافیک خودرویی و ظرفیت نداشتن منطقه برای اسکان، متأسفانه پیامدهای انتشار و انتقال ویروس کرونا در منطقه را نیز خواهد داشت.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه پیشتر از سوی نهادهای مربوطه هرگونه صعود و اعزام‌های کوهنوردی به علت تداوم شیوع کرونا ممنوع شده بود، از مسئولان فدراسیون کوهنوردی و نیز مسئولان شهرستانی درخواست کرد به طور جدی محدودیت‌هایی را برای حضور بی مورد برخی افراد در صعودهای کوهنوردی داشته باشند.

نیکزاد اضافه کرد، به طور حتم بسیاری از افرادی که برای کوهنوردی یا صعود به قله دماوند در این شرایط اقدام می‌کنند، خودسرانه و بدون اخذ مجوز از نهاد خاصی بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص انتظار است تا محدودیت‌های جدی و سختگیرانه‌تری نسبت به بی توجه بودن افراد در اصرار بی مورد برای حضور در ارتفاعات قله دماوند اعمال شود.

نیکزاد اضافه کرد: متأسفانه پیامدها و زحمت‌های ناشی از حضور بی ضابطه و هماهنگ نشده تورهای کوهنوردی یا صعودهای دسته جمعی، بر دوش امدادگران جمعیت هلال احمر، اورژانس و نیروی انتظامی شهرستان و دیگر نهادهای متولی است.

در حالی بسیاری از طبیعت گردان و مسافران اقدام به تورگردی در دماوند می‌کنند که مازندران در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد و تاکید متولیان امر پرهیز از هرگونه تجمع به ویژه در مناطق تفریحی و گردشگری است.