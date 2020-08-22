به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، حزب عدالت و توسعه که حزب حاکم مراکش به شمار می رود با صدور بیانیه ای، توافق عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این توافقنامه، حمایت از تجاوز به حقوق ملت فلسطین و یک اقدام دیگر از سلسله اقدامات تلاش برای نابود کردن مسأله فلسطین به شمار می رود.

بر اساس این بیانیه، رژیم صهیونیستی خاک فلسطین را غصب کرده و مقدسات مسلمانان و مسیحیان را به دست گرفته است. شهرک سازی ها و مصادره اراضی فلسطینی ها در کرانه باختری و همچنین تجاوز به نوارغزه و محاصره این منطقه همچنان ادامه دارد.

در این بیانیه نوشته شده است: برقراری هرگونه ارتباط با اسرائیل تنها به حمایت از تجاوزات این رژیم استعمارگر ختم شده و باعث افزایش اقدامات خصمانه آن علیه حقوق ثابت ملت فلسطینی می شود.

این حزب مراکشی مجدداً بر حمایت خود از اتحاد فلسطینی ها در برابر نقشه ها و توطئه ها علیه مسأله فلسطین تاکید کرد.

حزب حاکم مراکش همچنین به سالگرد به آتش کشیدن مسجد الاقصی و تجاوزات صورت گرفته علیه این مسجد از سوی صهیونیستها اشاره کرد.