به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای برنامه، ویژه برنامه «رفیق» به کارگردانی علی میرمیرانی و تهیه‌کنندگی رضا حماسی از شب گذشته جمعه ۳۱ مرداد ماه و همزمان با اولین روز از ماه محرم در بخش شبانگاهی شبکه چهار سیما روی آنتن رفته است و پخش آن در ۱۳ قسمت ادامه دارد.

این برنامه که همراه با قطعات نمایشی و به صورت سیاه و سفید پخش می‌شود، روایتگر واقعه عاشورا از دیدگاه رفقای امام حسین (ع) است.

سیما تیرانداز بازیگر شناخته‌شده تئاتر، سینما و تلویزیون قصه هر قسمت را روایت می‌کند و آن قصه در قالب قطعات نمایشی روی صحنه می‌رود.

همچنین در هر قسمت از برنامه بدرالسادات بهرامی، زهرا کریمی، هادی معتمدی، یاحا کاشانی، کیوان کثیریان، جابر قاسمعلی، علی میرفتاح، اسماعیل آذر و مریم جلالی به عنوان کارشناس، موضوعات مرتبط با این فضا را مورد بررسی قرار می‌دهند.

شعرخوانی بابک صبوری نیز از دیگر بخش‌های این برنامه است.

عوامل تولید این برنامه عبارتند از: تهیه‌کننده: رضا حماسی، کارگردان: علی میرمیرانی، ‎مدیر فیلمبرداری: پویا اشتهاردی، مدیر تولید: هانیه جوادی‌منش، ‎صدابردار: علی عبدالحسینی، ‎طراح گریم: ریحانه عادلی‌نژاد، ‎طراح لباس: لیلا تاج‌الدینی، مریم مزیونی، ‎تدوین: سینا دوراندیشان، ‎موسیقی: نوید جابری، ‎تیتراژ و گرافیک: روح‌الله موحدی و محراب مشهدبان.