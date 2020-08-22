کشف زمین خواری ۴۷۰ میلیاردی در جزیره هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری گفت: مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح سراسری مبارزه با زمین خواری و با هدف رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با گسترش چتر اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی یک فقره تصرف اراضی ملی توسط یک شرکت در جزیره هرمز را شناسایی و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس با توجه به موقعیت سوق الجیشی، گردشگری بودن منطقه و حساسیت موضوع ضمن تشکیل جلسه با نهادها و ادارات دولتی متولی نگهداری اراضی ملی با تشکیل تیمی مشترک با حضور کارشناسان اداره صنعت و معدن در معیت نمایندگان حقوقی ادارات مرتبط چندین مرحله به جزیره اعزام شدند.

این مقام ارشد انتظامی هرمزگان اظهارداشت: پس بررسی‌های دقیق صورت گرفته توسط کارشناسان مشخص شد شرکت موصوف در سال ۱۳۸۹ زمینی به متراژ ۵۰ هزار متر از اداره راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن مهر تحویل لیکن اقدام به تصرف غیر قانونی ۴۷ هزار متر مازاد توافق انجام شده کرده است که در این رابطه با دستور فضایی رئیس هیئت مدیره شرکت احضار از وی تحقیق، که با توجه به مستندات و مدارک جمع آوری شده به بزه انتسابی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش زمین‌های تصرف شده در این پرونده را، ۴۷۰ میلیارد ریال عنوان کرده و بیان داشت: متهم با تشکیل پرونده قضائی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.