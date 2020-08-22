به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: قاضی قلابی دیوان عدالت اداری در دفتر استاندار گلستان دستگیر شد.

وی افزود: این فرد در تماس با تلفن همراه استاندار و معرفی خود به عنوان قاضی دیوان عدالت اداری، وقت ملاقات برای حل مشکل یکی از نزدیکان خود گرفته بود.

هاشمیان ادامه داد: استاندار موضوع این تماس را با دادگستری درمیان گذاشت و پس از بررسی مشخص شد شخصی با چنین هویتی در دیوان عدالت اداری در منصب قضاوت نیست.

وی بیان کرد: روز ملاقات، قاضی قلابی در دفتر استاندار توسط کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری دستگیر شد.

هاشمیان گفت: بررسی های اولیه نشان داد این فرد 12 سال پیش عضو شورای حل اختلاف استان بود اما به علت تخلف، اخراج شده بود.

وی افزود: این فرد برای بررسی و تحقیقات بیشتر فعلا بازداشت است.